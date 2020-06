Eilenburger Tagespflege öffnet wieder

Eilenburg

Seit dieser Woche können in der Tagespflege-Einrichtung Zur Alten Post in Eilenburg wieder Tagesgäste vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) betreut werden. Die Lockerung im Freistaat macht dies unter bestimmten Auflagen möglich.

Entlastung für Angehörige

Die Betreuung der Tagesgäste findet unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln wieder statt. Die großzügigen Räume ermöglichen es, den Mindestabstand einzuhalten. Regelmäßiges Händewaschen und -desinfizieren gehören inzwischen zur Routine. Während des Transports der Gäste durch den Fahrdienst ist das Tragen eines Mundschutzes Pflicht, teilte der ASB mit.

„Viele Angehörige sind an ihre Belastungsgrenze gekommen, seitdem coronabedingt zahlreiche Angebote für pflegebedürftige Menschen weggefallen sind. Wir sind sehr froh, nun wieder mit unserer Tagespflege ein Angebot zu haben, das pflegebedürftigen Menschen eine Tagesstruktur zum Wohlfühlen bietet und Angehörige spürbar entlastet,“ sagt Einrichtungsleiterin Jenny Krellig.

Platz für neue Gäste

Die Tagespflege ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Die Gäste verbringen den Tag in Gesellschaft mit abwechslungsreicher Unterhaltung und kehren nachmittags in ihr Zuhause zurück. Die gebuchten Tage sind flexibel und frei wählbar. Die Leistungen können neben der ambulanten Pflegesachleistung/dem Pflegegeld in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Personen im Pflegegrad eins können ihren Entlastungsbetrag hierfür einsetzen.

Die Einrichtung nimmt zurzeit noch neue Gäste auf. Auch ein kostenloser Schnuppertag ist möglich.

Kontakt: Jenny Krellig, Tel. 03423 7586850, E-Mail: tagespflege.eilenburg@asb-leipzig.de

Von LVZ