Eilenburger Teenager hat sich dem Kraftsport verschrieben

Eilenburg

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat zum Eilenburger Stadtfest im Juni ein junger Muldestädter einen Weltrekord in seiner Altersklasse in der Griffkraft-Challenge aufgestellt. Eine wahrlich starke Sache, wenn man dazu noch erfährt, dass Adrian Jensen kurz zuvor bei den Deutschen Meisterschaften im Kraftdreikampf auch Erster bei den 13- bis 15-Jährigen geworden ist.

Das alles gewinnt umso mehr an Bedeutung, wenn das Alter des Jungen genannt wird. Denn Adrian Jensen ist gerade mal 13 und hat in seinem jungen Leben bisher schon einiges an Kilogramm gestemmt. Oder eben beim Griffkraft – der Fähigkeit der Hand und des Unterarms, durch Schließen der Hand oder mit einzelnen Fingern Kraft auszuüben. Aufgestellt hat er die Bestmarke beim sogenannten Moon-Top-Grip, als er so ein Gewicht von fünf Kilogramm mit den Fingern elf Sekunden halten konnte.

Mit zehn Jahren das erste Mal im Kraftraum

Mit zehn Jahren hat alles nach und nach angefangen. Und Marcel Mette, Eilenburger Kraftsportler und mehrfacher Weltmeister im Powerlifting, ist daran nicht ganz unschuldig. Der Physiotherapeut hatte beim damaligen Fünftklässler das Interesse für den Kraftsport geweckt. „Bis dahin spielte das bei uns in der Familie keine Rolle“, erzählt Mutter Kerstin Reichelt. Klar habe man sich mal die EM im Kraftdreikampf im Bürgerhaus angeschaut, mehr aber nicht. Doch Adrian schaute bei den starken Jungs vorbei und fand tatsächlich Gefallen am Gewichte-Stemmen. Dass da schon so ein ganz Junger mitmischen will, sorgte anfangs schon für den einen oder anderen verwunderten Blick im Kraftraum. „Ich war aber von Anfang an voll integriert“, erzählt Adrian. Und dabeigeblieben ist er auch. Mutter Kerstin hat sich mit dem neuen Hobby ihres Sohnes schnell anfreunden können. Dem 13-Jährigen gefällt es. Ein paar Muskeln können sicher nicht schaden, aber „mir macht es vor allem Spaß, dabei krieg’ ich den Kopf frei.“

In seiner Altersklasse gibt es noch wenig Konkurrenz

Ein ausgeklügelter Trainingsplan und Tipps von Marcel Mette und den Vereinskameraden sowie regelmäßiges Training über Monate hinweg und mittags auch mal eine Portion Joghurt mit Haferflocken mehr zahlten sich aus. Im April hatte Adrian dann seinen ersten großen offiziellen Auftritt bei den Deutschen Meisterschaften der Kraftsportler in Zinnowitz. Viel Konkurrenz gibt es in seiner Altersklasse zwar noch nicht. Für Adrian ist das aber kein Grund, es nicht trotzdem zu versuchen. Drei erfolgreiche Versuche absolvierte er im Bankdrücken, alle waren erfolgreich. 62,5 Kilogramm reichten zur Bestmarke und zum Titel. Ganze zehn Kilogramm hatte der Junge zwischen Dezember und April an Leistungsvermögen draufpacken können.

2020 will Adrian seinen Titel verteidigen

Adrian Jensen, der in der 8. Klasse des Eilenburger Martin-Rinckart-Gymnasiums lernt und nebenbei noch Keyboard spielt, hat die nächsten Ziele schon fest im Blick. Ende September nimmt er am Stark-fürs-Leben-Wettkampf in Stendal teil. Dort werden pro gedrücktem Kilogramm 18 Cent für das Hospiz und die Krebshilfe in Stendal gespendet. Auch bei den nächsten Deutschen Meisterschaften 2020 in Herzberg will er wieder dabei sein und dort seinen Titel verteidigen. In zwei Jahren ist er 16 – und dann kann er auch zur EM fahren.

Von Kathrin Kabelitz