Eilenburger Tierpark: Ein Tropicana-Jahr mit tierischen Überraschungen

Eilenburg

Als verantwortliche Tierpflegerin für das Tropicana im Eilenburger Tierpark bekommt Isabel Noack so manches Gespräch unter den Besuchern mit. „Die Äußerungen ähneln sich verblüffend“, erzählt die 35-Jährige. Immer wieder würde sie Worte wie „erstaunlich“, „viel Liebe zum Detail“ oder einfach nur „das ist aber schön geworden“ hören. Zudem hatten sich Zookollegen aus ganz Deutschland bereits kurz vor der Eröffnung im September 2019 anlässlich der Tagung der Deutschen Tierparkgesellschaft hier umgesehen und mehr als angetan gezeigt. Deren Präsident Gert Emmrich schätzte damals ein: „Man merkt sofort, dass da Herzblut drinsteckt. Ich kann Eilenburg jedenfalls zu dem Tropicana nur gratulieren. Da steckt eine Story dahinter.“

Die Geschichte des Dschungeldorfes

Erzählt wird im Tropicana die Geschichte eines Dschungeldorfes, das die Menschen verlassen haben und das nun von der Natur zurückerobert wird. Ein Trampelpfad, den auch die Maras Bianca und Bernhard nutzen, führt in das Reich von Tropenaffen, Boa und Straußwachtel. Einmal drin in dieser unbekannten Welt kann der Gast entscheiden, ob er die Bewohner von einem Weg samt kleiner Brücke beobachtet oder ob er dafür in einem Baum nach oben klettert. Aus diesem führt dann in etwa zwei Metern Höhe ein mit Netzen gesicherter Holzsteg heraus, den auch Leguane und Affen gern nutzen. Unter Blätterdächern verstecken sich zudem zwei Dschungelhütten. In einer räkeln sich die Boas. In der anderen kommen sich derzeit gerade Sissi und Franz näher.

Dass diese Tropicana-Geschichte nun coronabedingt ausgerechnet rund um den 1. Geburtstag am 15. November ohne Publikum erzählt wird, schmerzt den Eilenburger Tierparkverein. Schließlich hat er 400 000 Euro, viel Arbeitskraft und noch mehr Engagement in der Hoffnung auf viele Besucher gerade auch in den kälteren Jahreszeiten investiert.

Sissi und die Olsenbande

Sissi demontiert bei der Eröffnung vor einem Jahr vor laufender Kamera das Thermometer ab. Quelle: Wolfgang Sens

„Dabei“, so ist Tierparkleiter Stefan Teuber überzeugt, „suchen nicht nur die Leute unsere Affen, sondern auch die Affen die Besucher.“ Sowohl die Rothandtamarine, die an Stelle der ursprünglich vorgesehenen Kaiserschnurrbarttamarine einzogen, als auch Goldkopflöwenäffchen Sissi nehmen gern Kontakt zu den Zweibeinern auf. Dass sie sich hier wohlfühlen, haben die Tamarine Tarzan und Jane zudem gerade auf die schönste Weise mit der überraschenden Geburt ihrer Zwillinge Anfang November bewiesen. Die Affen haben aber auch schon so manchen Streich gespielt. So könnte Goldkopflöwenaffe Sissi glatt bei der Olsenbande anheuern. Sie hat nicht nur vor laufender Kamera bei der Eröffnung das Thermometer demontiert, sondern pult mit Vorliebe Kindersicherungen aus Steckdosen, entfernt Kappen von Verteilerdosen oder zieht von dem Schild mit ihrem Konterfei die Folie ab. Das alles wird im Tierpark mit einem Schmunzeln quittiert.

Der gefährliche Lolli

Sissi und ihr neuer Franz bei der Fütterung. Quelle: Wolfgang Sens

Doch dass die Besucher das Lebensmittelverbot missachten und Sissi so einem Kind den Lolli klauen konnte, sieht Isabel Noack sehr kritisch. „Zum Glück habe ich das mitbekommen und konnte bei Sissi die für sie gefährliche Süßigkeit gegen eine Stabschrecke eintauschen.“ Dabei hat es Isabel Noack als Frau gar nicht so leicht. Denn die dreijährige Sissi bevorzugt eindeutig Männer. Ob sich das mit dem Ende Oktober eingezogenen Goldkopflöwenmännchen Franz ändert, muss abgewartet werden. Doch das Wichtigste ist: „ Sissi und Franz scheinen sich zu mögen.“ Von Franz, der mit seinen 14 Monaten noch ein kleiner Jungspund ist, darf damit später Nachwuchs erwartet werden. Nicht zuletzt verbindet sich mit Franz die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch gelingt, alle Affen zusammen in die Halle lassen zu können. Bisher scheitert das, weil die Tamarine Sissi dann einfach zu sehr bedrängen.

Der Tierpark mit S-Bahn-Anschluss Im Eilenburger Minizoo leben derzeit 250 Tiere von 40 Arten. Der Einritt kostet für Erwachsene lediglich vier Euro, ermäßigt sind es zwei Euro. Bis zum dritten Geburtstag ist der Einritt frei. Der Tierpark öffnet auch im Winterhalbjahr täglich von 8 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit, hat derzeit allerdings coronabedingt geschlossen. Deutschlandweit zählt der Tierpark zu den ganz wenigen, die als „ Tierpark mit S-Bahn-Anschluss“ von sich werben können. Denn die S-Bahn aus Leipzig und Torgau hält tatsächlich nur einen 300 Meter langen Fußweg vom Eingang entfernt. Das am 15. November 2019 eröffnete Tropicana ist das bisher größte Projekt des Tierparkvereins, der den einst städtischen Zoo seit 1998 betreibt. Bei dem Neubau selbst handelt es sich um ein 12 mal 18 Meter großen schlichten Baukörper, der inzwischen gänzlich unter Holz, Bambus und Schilf versteckt ist. Ergänzt wird er durch einen großzügigen Außenbereich sowie neu gestaltete benachbarte Gehege.

Wenn Schwarz kommt, nimmt Gelb Reißaus

Dass die Tamarine wahrlich schwarze Teufel sind, das haben auch die Kanarienvögel erkennen müssen. Wenn die beiden Hallentag haben, dann zwitschern sie jedenfalls nun lieber nur noch an Stellen, die selbst die Affen nicht erreichen. Die Leguane, die zur Freude der Besucher oft gern auf dem Handlauf des Klettersteiges ruhen, ficht das dagegen nicht an. Sie lassen sich sogar gefallen, wenn Sissi sie von abgestorbenen Hautfetzen befreit.

Eine Boa, die das Licht ausknipst

Die Aktionen zwischen den Arten bleiben spannend. Für einen Straußwachtelhahn ging sie allerdings tödlich aus. Denn die beiden weiblichen Boas rollen ihre zwei Meter für die Besucher immer nur scheinbar gelangweilt zusammen. Doch gerade die dunklere der beiden Schlangen ist richtig agil. So schlängelt sie sich selbst an der glatten Wand in ihrer Dschungelhütte hoch und schaltet das Licht an und aus, hat erst zuletzt den inneren Türgriff abmontiert. Doch den größten Schreck gab es im Februar, als sie das Dach-Gitter aufdrückte und sich im Tropicana einen Hahn holte. Einen erneuten Ausflug der Boa, die zwar nicht Menschen, aber eben Wachteln und kleine Affen als Beute jagen, verhindern nun verstärkte Gitter. Ein Trauma scheinen die Straußwachteln nicht davongetragen zu haben. Im Gegenteil, die zwei verbliebenen Paare haben sich nun ausgerechnet den Rindenmulch direkt vor der Boahütte als Lieblings-Sandbadeplatz ausgesucht.

Der besondere Blick der Kängurus

Die Maras Bianca und Bernhard haben bereits zweimal dreifachen Nachwuchs in Eilenburg groß gezogen. Quelle: Wolfgang Sens

Wenn die Besucher genug von springenden Affen, badenden Wachteln und vielleicht auch von den tropischen Temperaturen haben, dann können sie draußen beobachten, wie sich zwei andere Tierarten nähern. Denn die Maras, die über eine unterirdische Röhre aus dem Außenbereich des Tropicanas auf ihre eigene Koppel können, haben im September mit Jack und Johnes zwei Känguru-Jungs, die wie sie aus dem Delitzscher Tierpark stammen, als Nachbarn bekommen. „Als sie eintrafen, hat uns der etwas größere Johnes erst mal gezeigt, was ein Sprung ist“, staunt Stefan Teuber noch immer. Die im Haustierhaus abgestellte Box der Kängurus war jedenfalls noch nicht richtig offen, als Johnes gleich mal aus dem Stand über das brusthohe Gitter in den Pferdestall sprang. Zum Glück habe Luke gerade auf der Koppel gegrast. Doch später schauten Jack und Johnes, die wie alle Artgenossen nur in Bedrängnis springen, vor allem zu den grasenden, hoppelnden und ruhenden Pampashasen.

Die nächsten Ideen warten auf Umsetzung

Die Maras können von ihrer Koppel über eine unterirdische Röhre in das Außengehege des Tropicanas gelangen. Quelle: Ilka Fischer

Die Streifenhörnchen lieben dieses Laufrad, an dem nun weiter getüftelt werden soll. Quelle: Wolfgang Sens

„Vielleicht“, so überlegt Stefan Teuber, „bauen wir den Maras, die in Eilenburg sogar bereits zweimal Nachwuchs hatten, auch noch eine Röhre zu den Kängurus?“ Fest steht für ihn und das Tierparkteam: Fertig ist man nie. Es wird weiter getüftelt und verbessert. Die inzwischen zehn Streifenhörnchen, die im Zugangsbereich zum Tropicana wuseln, lieben ihr Laufrad über alles. Die Idee, das Laufrad mit einem Dynamo auszustatten, so dass sie sich dann auch Licht machen können, gibt es bereits. Wann sie umgesetzt wird? „Einfach nach der hoffentlichen Wiedereröffnung im Dezember mal nachschauen“, wirbt Stefan Teuber.

Kurz fällt sein abschließendes Fazit aus: „Das Tropicana war eine mutige und richtige Entscheidung.“ Oder anders ausgedrückt: Das Tropicana ist wie der gesamte Tierpark eben einfach nur „tierisch gut“.

Einen traurigen Nachtrag gibt es allerdings auch noch: Zwischen Recherche und Erscheinen des Beitrages verstarb völlig unerwartet Känguru Johnes. Es wurde daher obduziert. Das Ergebnis lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

Von Ilka Fischer