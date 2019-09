Eilenburger Tierpark: Leichenwagen sorgt für Gesprächsstoff

Eilenburg

In diesem Jahr feiert der Eilenburger Tierpark, der inzwischen jährlich 75 000 Gäste zählt, seinen 60. Geburtstag. Es handelt sich dabei um eine Erfolgsgeschichte mit vielen tierischen und menschlichen Geschichten. Die Besten davon veröffentlichen wir hier in loser Reihenfolge. In Teil 8 geht es darum,warum ein Leichenwagen unerwünscht ist und Aras einen Affenzirkus veranstalten.

„Aber kommen Sie nicht mit dem Leichenwagen “

Transporte jeglicher Art waren in den Anfangsjahren eine logistische Herausforderung, denn ein eigenes Fahrzeug hatte der Tierpark nicht. Elsbeth Uhlig, die Frau des ersten Tierparkchefs Siegfried Uhlig (1965 bis 1985), kann sich an eine Episode noch gut erinnern. Der Tierpark war über viele Jahre auch der Stadtwirtschaft unterstellt, die zu DDR-Zeiten die Bestattungen übernahm. Der dafür notwendige Leichenwagen war oft das einzige nicht voll ausgelastete Fahrzeug. Als ihr Mann von der Mühle in Hainichen Futter erbettelt hatte, so erzählt sie, war er froh, dass er den Leichenwagen für den Transport bekam. Nur für die Spenderin war das nicht so angenehm. Die Fahrt des Leichenwagens zu ihrer Mühle, die sich auch noch neben dem Konsum befand, sorgte tagelang für Gesprächsstoff im Dorf. Als er später noch mal wegen Futter fragte, stimmte sie zu und sagte: „Aber kommen Sie nicht wieder mit dem Leichenwagen.“ Das konnte Siegfried Uhlig nicht gewährleisten. Doch als er wieder mit diesem Wagen nach Hainichen fuhr, hielt er extra am Konsum an und verkündete laut: „Es ist keiner gestorben, ich komme nur Futter holen.“

Zwei und zwei sind gleich Streit

Es hätte so schön sein können. Und mancher Besucher wunderte sich. In der 2010 gebauten gro­ßzügigen Voliere saßen nämlich kurz darauf lediglich zwei Gelbbrustaras. Die überwiegend rot gefärbten Grünflügelaras schnäbelten dagegen in einem frei gelenkten Affenkäfig und damit weitaus weniger komfortabel.

Selber schuld an diesem Affenzirkus, konnte da das Tierparkteam nur sagen. Denn 2012 fand Grünflügelara-Mann Coco das neu eingezogene Gelb plötzlich besser und sah dafür bei seiner grünen Dame Pauline rot. Ganz unbeeindruckt ließ das Werben die Neue offensichtlich nicht. Jedenfalls verbündete sie sich mit Coco. Die eigentlichen Partner wurden weggebissen. Also wurden Pauline und Coco umquartiert. Ob sie in der Folge auf den Affenzirkus verzichteten, weil sie nun in einem frei gelenkten Affenkäfig wohnten, ließ sich nie ermitteln. Doch das dies keine Dauerlösung sein konnte, war ebenso klar wie, dass zwei und zwei gleich Streit ergibt. So musste eine Entscheidung getroffen werden. Sie fiel letztendlich gegen die Gelbbrüster und für Coco und Pauline. Auch weil Coco, seitdem die Gelbe aus dem Blick war, plötzlich wieder Augen für seine Pauline hatte.

Die Grünflügelaras Coco und Pauline sind nach der Abgabe der Gelbbrüster wieder ein Herz und eine Seele. Quelle: Tierparkverein

Heute teilen sie sich die Voliere mit Goldfasanen und Prachtrosellas. Ein Paulinchen schlüpfte bisher trotzdem nicht. Tierparkchef Stefan Teuber sieht das gelassen: „Sie sind 2002 geboren und damit für Aras noch sehr jung. Als Pärchen funktionieren sie und manchmal braucht es auch Geduld.“

Er erinnert sich da gleich noch an eine ganz andere Geschichte rund ums Krokodil Theo, das in den 1970er-Jahren aus Privathand in den Tierpark kam und nach dem Hochwasser 2002 zeitweise nach Münster ausquartiert wurde. „Das Tier ist als Thea wiedergekommen“, erzählt er lachend. Kurz danach hat es jedenfalls zum ersten Mal Eier gelegt. Leider sei Thea kurz darauf verstorben.

Der Tod fiel übrigens zeitlich mit dem Aufstellen des grünen Holzkrokodils vor dem Fenster von Thea zusammen. Daher wurde unter der Belegschaft auch schon mal gemunkelt: „Da hat Thea wohl rausgeschaut und sich zu sehr erschrocken.“

Von Ilka Fischer