Der Eilenburger Tierpark erweist sich gerade in diesen schwierigen Zeiten als Anziehungspunkt. „Den Leuten fehlen einfach andere Ziele. Wir hatten wohl auch deshalb in der ersten Herbstferienwoche über 3000 Besucher“, erklärt Tierparkleiter Stefan Teuber. Etwa die Hälfte kam mit 650 beziehungsweise sogar 750 Besuchern an den beiden Wochenendtagen. Wegen der steigenden Corona-Zahlen mussten diese im Tropicana, im Gastraum und in den Räumen mit den Besuchertoiletten einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Stefan Teuber lobt: „Bis auf sehr vereinzelte Ausnahmen lief das sehr diszipliniert ab.“

Heute kommt ein Partner für Sissi

Der Tierpark, in dem am Montag ein Partner für das Goldkopflöwenäffchen Sissi eintreffen soll, rechnet auch für die restlichen Wochen des Jahres mit einer guten Besucherresonanz. Nach derzeitigem Stand könnte dabei, trotz Ausfalls des besucherträchtigen Halloweenfestes, sogar der Vorjahresrekord von 86 000 Gästen fallen. Voraussetzung dafür ist, dass der Tierpark geöffnet bleiben kann. Der Tierparkverein selbst will auch dazu seinen Beitrag leisten.

Am Freitag und Sonnabend, wenn der Tierpark bis 19 Uhr verlängert öffnet, wird daher zusätzlich die gesamte Freifläche im Eingangsbereich zum Mund-Nasen-Schutzgebiet erklärt.

