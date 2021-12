Eilenburg

Der Eilenburger Tierpark lädt zum Neujahrsspaziergang ein. Er schließt am Silvestertag ausnahmsweise schon um 13 Uhr. Am Neujahrsmorgen kann er aber wie gewohnt ab 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit angesteuert werden. Allerdings bleibt am 1. Januar die Gaststätte geschlossen.

Geschenk unter Palmen

Die Rothandtamarine Jane und Tarzan haben dem Tierparkverein übrigens pünktlich zu Weihnachten ein besonderes Geschenk unter die Palmen gelegt. Die schwarzen Teufel, die im Tropicana leben, haben Heiligabend zum dritten Mal Zwillingsnachwuchs bekommen. „Damit haben wir jetzt eine achtköpfige Familie“, so Tierparkleiter Stefan Teuber. Die Krallenaffen, die nach einer rund 140-tägigen Tragezeit meistens Zwillinge bekommen, leben im Familienverband. Allerdings, so blickt Stefan Teuber voraus, wird es nun langsam eng. In diesen Tagen klammern sich die beiden Kleinsten allerdings noch eisern an Mamas Rücken fest. In einigen Tagen werden die derzeit mausgroßen Affen aber auch auf die Rücken von Papa und auf die der größeren Geschwister wechseln ehe sie dann in einigen Wochen selbst ihre Umwelt erkunden.

Besucher bleiben außen vor

Tierparkleiter Stefan Teuber bedauert, dass die Besucher dies wohl erneut nicht live verfolgen werden können. Denn das im November 2019 eröffnete Tropicana ist wegen Corona erneut geschlossen. Hier sind neben Boa, Leguan, Krontaube auch noch die Goldkopflöwenaffen Sissi und Franz zu Hause. Bei Letzteren würde sich der Tierpark natürlich auch über Nachwuchs freuen.

Minischweine suchen neues Zuhause

Apropos Nachwuchs: Der Eilenburger Tierpark sucht derzeit für insgesamt vier halbwüchsige Minischweine ein neues Zuhause. Es handelt sich dabei um einen Eber und um drei Sauen, die im September geboren worden sind und auch getrennt abgegeben werden.

Dass sie, entsprechende Bedingungen vorausgesetzt, auch als Haustiere gehalten werden können, darüber hatte die LVZ erst am 29. Dezember berichtet. Aber man kann sie sich über den Jahreswechsel zum derzeit ermäßigten Eintrittspreis von drei Euro auch gern einfach nur anschauen.

