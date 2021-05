Eilenburger Tierpark bleibt weiterhin offen

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Doberschützer Kameraden werden geimpft

In der 4100 Einwohner zählenden Gemeinde Doberschütz hat es bisher 320 Coronafälle gegeben. Darüber informierte Bürgermeister Roland Märtz (CDU) auf der Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Mit und an Corona seien bisher vier Doberschützer gestorben. Ende April gab es 38 Erkrankte. Doberschütz, das am 28. März als erste nordsächsische Gemeinde vom mobilen Impfteam des Landkreises angesteuert wurde, verwandelt den Saal in Wöllnau das nächste Mal am morgigen Dienstag (4. Mai) in ein Impfzentrum. Dann werden hier 150 Bürger geimpft. „In Abstimmung mit dem Landkreis“ so Roland Märtz „konnten wir auch allen Feuerwehrkameraden das Impfangebot unterbreiten.“

Saal Naundorf wird an vier Sonnabenden Impfzentrum

An den vier Sonnabenden 15. Mai, 22. Mai, 5. Juni und 12. Juni verwandelt sich der Saal Naundorf von 10 bis 16 Uhr in ein kleines Impfzentrum. Laut Aussage von Bürgermeister Kay Kunath, der bei der Gemeinderatssitzung kein Problem hatte, unter den Räten jeweils drei zusätzliche Helfer für diese Tage zu finden, können dann zweimal 132 Zscheppliner der Altersgruppe Ü 70 die Erst- und Zweitimmunisierung erhalten. Die 440 in Frage kommenden Bürger, so die weitere Information, hätten inzwischen alle einen Brief von der Gemeinde bekommen, müssen nun aber selbst aktiv werden und sich an den im Brief angegebenen Tagen telefonisch zum Impfen anmelden.

Gemeinde Laußig kauft Grundstück

Die Gemeinde Laußig will ein 1570 Quadratmeter großes Grundstück am Presseler Teich von zwei Eigentümerinnen aus Pressel und Eilenburg kaufen. Beide haben das Areal der Kommune angeboten und dem Kaufpreis in Höhe von 1280 Euro zugestimmt. Nunmehr gab auch der Gemeinderat grünes Licht. Da die Kommune eine Teilfläche des Areals in Pacht hatte, spart sie nunmehr als vollständige Eigentümerin etwa 170 Euro pro Jahr.

Sanierung von Schloss Pressel wird teurer

Nicht eine Million Euro, nicht 1,2 Millionen Euro, sondern nunmehr 1,4 Millionen Euro sind an Kosten für die Schloss-Sanierung in Pressel bis jetzt angefallen. Darüber informierte Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) jüngst den Gemeinderat. Die ersteren Zahlen waren frühere Angaben, die immer mal wieder kursierten. Als Kostentreiber hätten sich Dach und Turm erwiesen. „Bei einem Sturm wäre uns der Turm runtergefallen“, sagte Schneider. Das Gebälk sei „total morsch“ gewesen, obwohl der Turm erst in den 1990er-Jahren saniert worden sei. Der Holzwurm habe dort ganze Arbeit geleistet.

Als nächstes werden im Schloss Maler und Fliesenleger aufschlagen. Der Gemeinderat hat entsprechende Auftragsvergaben an die Neue Torgauer Maler GmbH zum Preis in Höhe von 60 145 Euro und an Fliesen-Witzig Mockrehna in Höhe von 27 251 Euro vergeben. Die Sanierung des altehrwürdigen Gebäudes soll dieses Jahr zu Ende gehen. Dann steht das Schloss den Bürgern zur Nutzung zur Verfügung. Die Kosten für die Sanierung trägt zu 75 Prozent das Land, den Eigenanteil in Höhe von 25 Prozent muss die Kommune stemmen.

OBM Scheler gedenkt Opfern

OBM Ralf Scheler, Stadtrat Jürgen Prochnow und Heiko Leihe von der Stadtverwaltung haben den Opfern des Beschusses Eilenburgs vor 76 Jahren gedacht. Sie legten einen Kranz auf dem Stadtfriedhof nieder.

Tierpark bleibt weiter offen

Der Eilenburger Tierpark hat seit der Wiedereröffnung am Dienstag, dem 6. April, bereits 4600 Tageskarten verkauft. Er freut sich auch weiterhin auf Besucher. Möglich macht dies eine Ausnahmeregelung im Infektionsschutzgesetz, die zumindest die Öffnung der Außenbereiche von Zoos erlaubt.

Es bleibt für Besucher aber bei der Registrierung, für die nach Möglichkeit das Buchungssystem auf der Homepage des Tierparks genutzt werden soll. In ausgewiesenen Bereichen gilt Maskenpflicht. Voraussetzung bleibt zudem das Vorzeigen einer negativen Testbescheinigung. Einzelheiten können auf der Homepage www.tierpark-eilenburg.de nachgelesen werden. Dort findet sich auch das Formular für den Selbsttest.

Poller in Pressel sind Schandfleck

Die Poller an der Ortsdurchfahrt in Pressel in Höhe der Kirche sind seit Jahren ein Ärgernis. Sie werden immer wieder von Lkw, die schlecht um die Kurve kommen, umgefahren oder sehen ramponiert aus. Gemeinderat Hartmut Zimmer machte nunmehr im Gemeinderat am Dienstagabend auf das Problem aufmerksam. „Die Poller sind ein Schandfleck. Kann man die nicht komplett wegnehmen?“, fragte er. Wohl eher nicht, denn dann wäre die Verkehrssicherheit für die Fußgänger an der B-Straße nicht mehr gegeben.

Man könne statt der Poller ein Hochbord setzen, so Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos). Dies sei genehmigungsfähig. Wie die Gemeinde jetzt damit umgeht, blieb allerdings offen. In den vergangenen Jahren hatte die Kommune beschädigte Poller auf eigene Kosten erneuert.

Stadt: Mehr Kontrollen zu Hundekot

Weil immer mehr Hundekot in Eilenburg herumliegt, will die Stadtverwaltung die Kontrollen ausweiten. „Immer wieder müssen wir feststellen, dass der Kot der geliebten Vierbeiner nicht beräumt wird. Dies führt zu einer weiteren unnötigen Verschmutzung. Und das durch unsere Bewohner selber“, sagt Katharina Eidner, stellvertretende Pressesprecherin. Dies könne nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger sein. „Nur wir alle gemeinsam können unsere Stadt sauber halten. Wir weisen deshalb wiederholt darauf hin, dass der Hundekot einzusammeln ist. Die Entsorgung darf auch in den öffentlichen Papierkörben erfolgen.“ Die Stadtverwaltung sieht sich nunmehr gezwungen, die Kontrollen zu verstärken und will nach eigenen Angaben „empfindliche Bußgelder“ verhängen.

Hinweise von Bürgern zu Verschmutzungen können per E-Mail an die Adresse ordnung@eilenburg.de geschickt werden.

Das leistet die Arche in Corona-Zeiten

Das Mehrgenerationenhaus Arche ist auch in Zeiten der Pandemie Ansprechpartner für alle Generationen in und um Eilenburg und bietet, auch wenn das Haus am Nikolaiplatz nur eingeschränkt nutzbar ist, vielfältige Alternativ-Angebote an.

Gespräche: Die Arche ist zu den Öffnungszeiten telefonisch erreichbar. Der Kontakt ist über soziale Medien wie Facebook und WhatsApp möglich. Offeriert werden telefonische, psychosoziale Gesprächsangebote für Menschen, die durch die aktuellen Umstände belastet sind.

Informationen: Über Social-Media-Kanäle verbreitet die Arche Infos der Behörden, Notfallrufnummern, Hinweise auf digitale Kulturangebote, Möglichkeit der Online-Ausleihe bei Bibliotheken, Bastel- und Beschäftigungstipps.

Koordination von Hilfsangeboten / Sozialer Zusammenhalt: Freiwillige können sich für Einkaufsdienste, Telefonate, Besorgungen etc. melden und werden an Menschen mit Bedarf vermittelt. Die Kinderkleiderkammer öffnet im Bedarfsfall nach Terminvereinbarung, ebenso Büchertauschbörse und Spieleausleihe. Im Notfall wird im Rahmen der Jugendberatung Einzelfallhilfe angeboten. Es gibt Hilfe beim Erlangen von Impfterminen online. Bei Bedarf wird die Fahrt ins Impfzentrum organisiert.

Homeschooling: Für Fälle, wo der elterliche Haushalt nicht über Ressourcen verfügt, gibt es nach Terminabsprache die Möglichkeit des Ausdruckens von Aufgabenblättern der Schule. Die Nutzung des Computerraums ist nach Absprache möglich.

Von lvz