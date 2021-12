Eilenburg

Der Eilenburger Tierpark freut sich auch in diesen Tagen auf Besucher. Bis auf das Tropicana, das geschlossen bleiben muss, sind alle anderen Bereiche des Mini-Zoos für alle, die geimpft, genesen oder getestet sind und zudem ihre Kontaktdaten am Tierparkeingang hinterlassen, frei zugänglich. „Das hat sich inzwischen auch ganz gut eingespielt, wir haben an der Kasse nur selten Diskussionen“, erklärt Tierparkleiter Stefan Teuber.

Tierpark mit zweitbestem Jahr in der Vereinsgeschichte

Er hat zudem eine andere gute Nachricht parat: „Obwohl wir erst am 6. April und damit nach Ostern öffnen konnten, haben wir inzwischen die 80 000er-Marke bei den Besuchern erreicht.“ Damit handelt es sich nach dem Rekordjahr 2019, als 86 000 Gäste kamen, um das zweitbeste Ergebnis in der über 60-jährigen Geschichte des Tierparks.

Einladung zum Weihnachtsspaziergang

Auf ein paar Besucher muss der Tierparkverein allerdings verzichten. Denn der traditionelle Jahresausklang, bei dem der Verein seit 1999 immer am 23. und 24. Dezember zur Veranstaltung „Weihnachten im Tierpark“ einlädt, kann in dieser Form so nicht stattfinden. Doch zumindest wird der weihnachtlich geschmückte und beleuchtete Tierpark an diesen beiden Tagen bis 18 Uhr geöffnet haben.

Wettbewerbsbäume haben zweiten Auftritt

Da die Tannenbäume vom Weihnachtsmarkt, die ansonsten ja immer ihren zweiten Auftritt im Tierpark haben, in diesem Jahr nicht zur Verfügung stehen, gibt es dieses Jahr eine andere interessante Variante. Danach werden nun die elf Bäume, die Kinder aus hiesigen Einrichtungen für den Weihnachtsbaumschmück-Wettbewerb herausgeputzt haben und die bislang im Foyer der Sparkasse zu bewundern waren, dann an diesen beiden Tagen noch einmal im Eilenburger Tierpark im dortigen kleinen Weihnachtswald aufgestellt.

Versorgung und Zuckerwattenduft

Allerdings gibt es in diesem Jahr weder eine Geschenkeübergabe durch den Weihnachtsmann, kein Programm und auch keine Parkeisenbahn. Das Team der Gaststätte gewährleistet aber eine Grundversorgung. Zudem wird an beiden Tagen der Duft von Zuckerwatte durch den weihnachtlichen Tierpark ziehen.

Der Tierpark, in dem derzeit ein verminderter Eintrittspreis von drei Euro beziehungsweise ermäßigt 1,50 Euro gilt, hat ansonsten täglich ab 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet – und am 23. Und 24. Dezember eben sogar bis 18 Uhr.

Von Ilka Fischer