Eilenburger Tierpark öffnet ab sofort länger

Eilenburg

Der Eilenburger Tierpark hat künftig eine halbe Stunde länger geöffnet. Statt 18 Uhr schließt er nun vom 1. März bis 31. Oktober erst 18.30 Uhr. Der Verein reagiert damit auf das erhöhte Besucheraufkommen gerade in den frühen Abendstunden. In den vier Wintermonaten November bis Februar öffnet er nun von 9 bis 17 Uhr. Darauf, und dass der letzte Einlass 30 Minuten vor der Schließung stattfindet, hat sich der Vorstand des Trägervereins auf seiner Sitzung am Freitag verständigt.

Erste Flüchtlinge aus der Ukraine zu Gast

In dem Zusammenhang wurde auch noch einmal bekräftigt, dass alle ukrainischen Flüchtlinge den Eilenburger Tierpark kostenfrei besuchen können. „Inzwischen“, so Tierparkleiter Stefan Teuber, „haben wir die ersten Ukrainer bei uns willkommen heißen können.“ Etwaige deutsche Begleitpersonen, so sein weiterer Hinweis, erhalten ermäßigten Eintritt.

Eilenburger Sozialpass gilt

In Sachen Eilenburger Sozialpass teilt der Verein zudem in Ergänzung zu der jüngsten Veröffentlichung der Stadt Eilenburg mit, dass nicht nur alle Kinder bis zum 16. Geburtstag ab sofort die Jahreskarte kostenfrei ausgestellt bekommen. „Wie bisher“, so Tierparkleiter Stefan Teuber, „erhalten erwachsene Inhaber des Eilenburger Sozialpasses zudem ermäßigten Eintritt.“ Dieser beträgt derzeit zwei Euro. Der normale Eintritt kostet vier Euro.

Osterfest mit tanzenden Hasen

Dies gilt übrigens auch für das traditionelle Fest am Ostersonntag. Am 17. April warten den ganzen Tag über Parkeisenbahn, Karussell, Hüpfburg, Glücksrad auf die Gäste. Zudem gibt es Einblicke ins Kükenheim und dank der Eilenburger Tanzgruppen auch tanzende Hasen und Küken auf der Koppel.

Von Ilka Fischer