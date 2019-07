Eilenburg

Der Eilenburger Tierpark liegt auf Kurs und könnte den 2018 erworbenen Status, beliebteste Freizeiteinrichtung der Stadt Eilenburg zu sein, auch 2019 verteidigen. Im vergangen Jahr spielte dem Minizoo, der mit 76 200 Gästen so viele wie noch nie zuvor in seiner 60-jährigen Geschichte zählte, dabei aber in die Karten, dass die Schwimmhalle als bisherige Spitzenreiterin länger als üblich in der Sommerpause schließen musste.

Messlatte hoch gelegt

Doch der Tierpark legt zumindest auch 2019 die Messlatte sehr hoch. So wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres bereits 35 000 Tageskarten verkauft. Das sind 2000 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Rekordjahres 2018. Der Tierpark profitierte dabei insbesondere davon, dass es in diesem Jahr bereits im Februar und März etliche schöne Wochenenden gab, die sich für einen Ausflug in den Tierpark anboten.

Tierpark wird 60 Jahre alt

Den Eilenburger Tierpark gibt es jetzt 60 Jahre. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einige Höhepunkte, so die Eröffnung des Tropicana, die allerdings wegen Personalproblemen auf Mitte November verschoben werden muss.

Von Ilka Fischer