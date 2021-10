Eilenburg

Der Eilenburger Tierpark erfreut sich weiterhin hoher Beliebtheit. Obwohl die Saison in diesem Jahr wegen Corona erst am 6. April begann, zählte er bis zum 30. September bereits über 60 000 Besucher. Allein im August kamen 15 000 Gäste und damit so viele wie noch nie zuvor in einem August. Auch der Juli glänzte mit 13 000 Gästen überdurchschnittlich. Der Tierparkverein, der den Minizoo seit 1998 betreibt und dessen wichtigste Einnahmequelle der Erlös aus den Eintrittskarten ist, könnte damit die 77 000 Gäste wie im Vorjahr erreichen. Allerdings liegt die 100 000er-Marke, mit der der Verein seit der 2019 erfolgten Eröffnung des Tropicanas liebäugelt, auch in diesem Jahr in weiter Ferne.

Tierpark hofft auf goldenen Oktober

Im Tierpark wird vor allem auf einen goldenen Oktober gehofft. Neben den zweiwöchigen sächsischen Schulferien, die von vielen für einen Ausflug in den Tierpark genutzt werden, steht mit dem Halloweenfest das besucherstärkste Fest des Jahres an. An den letzten beiden Oktobertagen waren zuletzt insgesamt regelmäßig zwischen 3000 und 5000 Gäste gekommen.

Halloween wird etwas anders gefeiert

„Solche Zahlen werden wir in diesem Jahr allerdings nicht erreichen“, schätzt Tierparkchef Stefan Teuber nüchtern ein. „Denn auch in diesem Jahr verzichten wir wegen der allgemeinen großen Unwägbarkeiten auf die große Bühnenshow der Eilenburger Tanzgruppen.“ Doch dafür wird das Halloweenfest, das günstig fällt, ausnahmsweise vom 29. bis 31. Oktober und damit an drei Tagen jeweils ab 16 Uhr gefeiert.

Tierpark wird effektvoll beleuchtet

Die Gäste können sich damit Ende Oktober von Freitag bis Sonntag auf einen effektvoll dekorierten und gruselig beleuchteten Tierpark freuen. Die Parkeisenbahn fährt dann an ihrem neuen Bahnhof vor, Goliath steht am Schmiedefeuer, es wartet ein Bungee-Trampolin, und es kann in den Gruseltunnel eingetaucht werden. Zudem riecht es auch wieder verführerisch nach Knüppelkuchen. Trotz ihrer langen Stelzenbeine schafft es die Riesenhexe Ambrosia allerdings noch nicht am Freitag bis zum Tierpark, sondern wird erst am Sonnabend und Sonntag die Gäste begrüßen.

Parkplatz am Bahnhof nutzen

Dabei gilt, wie schon jetzt an besucherstarken Tagen, dass mit dem Auto anreisende Besucher unbedingt auch den kostenfreien Parkplatz am 300 Meter entfernten S-Bahnhof nutzen sollten. Das wilde Parken im Stadtpark wird durch Ordnungskräfte nämlich inzwischen regelmäßig mit einem Knöllchen abgestraft.

Von Ilka Fischer