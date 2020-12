Eilenburger Tropicana hat neuen Bewohner: eine Krontaube

Eilenburg

Der Tierpark ist zu. Doch zumindest für einen Krontaubenhahn als Neuzugang hat sich in diesen Tagen das Tropicana geöffnet. „Wir wollten diese größte Taubenart der Welt von Anfang an haben“, erzählt Tierparkleiter Stefan Teuber. „Ich habe ein Paar im Leipziger Zoo gesehen. Sie standen damals vor mir und ließen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Letztendlich musste ich einen Bogen um sie machen.“

Bei dem jüngsten Eilenburger Tropicana-Zugang handelt es sich um Nachwuchs dieses Leipziger Paares, wobei Krontauben nur ein Küken pro Brut aufziehen. Der zwei Monate alte Krontaubenhahn kam nun als Geschenk des Leipziger Zoos an die Mulde.

Krontaubenhahn vervollständigt die Dschungel-WG

Der Krontaubenhahn in voller Schönheit. Quelle: Stefan Teuber

Die Taube, die bis zu 70 Zentimeter groß wird, zeichnet sich nicht nur durch den imposanten kronenartigen Kopfschmuck aus. Sie hat auch einen unerwartet tief klingenden Ruf, den man mit einem weit entfernten Schiffshorn verwechseln kann. Die Krontaube wird in ihrer Heimat Neuguinea stark bejagt und ist zudem durch Holzeinschlag bedroht. In Eilenburg muss sich der Hahn in der Dschungel-WG nur mit den ebenfalls frei laufenden zwei Affenpaaren, den beiden Leguanen und den vier Straußwachteln arrangieren.

Von Ilka Fischer