Eilenburger Trüffeljäger findet Riesen-Trüffel

Da geht selbst einem erfahrenen Trüffeljäger die Adrenalinpumpe. Als Gunter Kahlo (52) und Tochter Josy Marie Horn (27) dieser Tage mit ihren Hunden auf Trüffeljagd gingen, ahnten sie nicht, welch Prachtexemplare der unterirdisch wachsenden Knollen Hund Tempi alsbald aufspüren sollte. Zwei riesige Trüffel – der größte wog knapp 400 Gramm – gruben die Eilenburger aus der Erde der heimischen Plantage.

Bisher der größte Fund

Gewohnt sind die beiden sonst Funde um die 30 bis 100 Gramm. Das ist unser bisher größter, ist Josy Marie Horn, die mit ihrem Vater den Trüffelhandel samt Mittagstisch und Aperitivo-Abenden in der Schulstraße betreibt, stolz. „Schuld“ ist wie so oft das Wetter – das beschert den Trüffeljägern ein Super-Jahr. Nach drei Dürrejahren gab es Schnee und Regen, „ zur richtigen Zeit.“ Was passiert mit der Delikatesse? Ab in hochprozentigen Alkohol. Solch ein Rekord-Fund muss schließlich bewahrt bleiben.

