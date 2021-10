Eilenburg

Das Eilenburger Unternehmen Talk Point fühlt sich auf seinem Weg bestätigt. Erstmals gehört die im Eilenburger Bahnhof ansässige Firma zu Deutschlands besten Online-Händlern. Beim Ranking des Handelsblattes, das diesen Titel regelmäßig vergibt, liegen die Eilenburger mit ihrem Web-Shop talk-point.de in der Kategorie Handy und Zubehör auf Platz 6.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele großen Player hinter sich gelassen

„Für uns“, so Marketingchef David Fritsch, „ist das ein tolles Ergebnis“. Viele große Online-Player, die im Bereich Handy ebenfalls unterwegs sind, hätten die Eilenburger damit in Sachen Kundenzufriedenheit hinter sich lassen können.

Die Geschichte des Unternehmens, das inzwischen an 16 Standorten rund 150 Leute beschäftigt und jährlich 50 Millionen Euro umsetzt, begann 1998 in einem kleinen Ladengeschäft in der Eilenburger Bergstraße.

Viel in den Service investiert

Dass die Eilenburger jetzt auch deutschlandweit wahrgenommen werden, führt David Fritsch vor allem auf den Anfang des Jahres an den Start gegangenen komplett neuen Webshop 2.0 zurück. Das Unternehmen, das allein am Bahnhof inzwischen 50 Mitarbeiter zählt, hat zudem massiv in den Service, so in die über das Kundenportal erreichbare Hotline, investiert.

Expansion geht weiter

Doch Talk-Point möchte den guten Service, für den es jetzt im Bereich Handy und Zubehör die Auszeichnung gab, künftig auch auf andere Bereiche ausweiten.

Noch habe sich das nicht so herumgesprochen, doch „wir führen eigentlich alles, was irgendwie mit Elektronik zu tun hat“, so David Fritsch. Die Palette reicht dabei vom Antennenkabel über den Fernseher, E-Scooter bis zum Saugroboter. Es werde darüber hinaus weiter an einer Eigenmarke gearbeitet. Bis Ende des Jahres sollen die ersten 20 bis 25 Produkte dieser Eigenmarke in Fotos und Videos präsentiert werden. Gut möglich also, dass der Eilenburger Händler demnächst auch in anderen Bereichen im Wettbewerb um die Auszeichnung bester Online-Händler antritt.

Von Ilka Fischer