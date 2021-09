Eilenburger Volkschor singt sich aus der Krise

Eilenburg

„Volkschor Eilenburg aktuell“ hat Vereinsmitglied Klaus-Jürgen Böhme dieser Tage eine Mitteilung des Chores überschrieben. Nein, eine Programmankündigung für einen bevorstehenden Auftritt sei dies aber leider nicht. Warum nicht? „Wir sind noch nicht so weit“, so die kurze aber klare Antwort, mit der der Sänger die derzeitige Lage nach dem Neustart im Frühsommer umreißt.

Proben ist schwierig

„Vieles im Chorleben ist nicht mehr so wie vor anderthalb Jahren und einiges mutet zurzeit befremdlich an. Da bedarf es einer Portion Mut, Zuversicht und gekonnter Leitungsarbeit, dies zu ändern“, so Böhme. Dies sei leichter gesagt als getan, denn die Bedingungen für die Sängerinnen und Sänger sind derzeit nicht wirklich förderlich.

So fehlt es dem von Jörg Burghardt geleiteten Chor beispielsweise an einem geeigneten Proben-Ort, der angesichts der Pandemie möglichst im Freien liegen sollte. Geeignete Möglichkeiten bieten sich da in Eilenburg kaum. Auch Auftritte gibt es kaum, selbst wenn es mit dem einen oder anderen im Bad Dübener Reha-Zentrum klappe.

Gesangsqualität leidet

Nach einer so langen Pause leidet zudem nicht nur die Gesangsqualität, persönliche und familiäre Befindlichkeiten sowie all die ungewohnten Bedingungen und Bestimmungen müssen für eine erfolgreiche Chorarbeit und ein funktionierendes soziales Zusammenleben beachtet, akzeptiert und verarbeitet werden, stellt Klaus-Jürgen Böhme fest: Das sei die Herausforderung an sich, an jeden Einzelnen und jede Einzelne „und insbesondere an Vorstand und Chorleiter. Klingt sicher nicht nur kompliziert.“

Neujahrskonzert ist festes Ziel

All diesem zum Trotz hat sich die Sangesgemeinschaft entschlossen, „den Probenbetrieb konsequent fortzusetzen und der Arbeit ein Ziel zu geben, Altes aufzufrischen, Neues zu lernen und Auftritte vorzubereiten.“ Schon jetzt ist das mehr als nur eine Vision, denn es gibt ein klares Ziel: das 27. Neujahrskonzert des Volkschores 2022 im Bürgerhaus. „Wir nehmen all unseren Mut, unsere Kraft und unsere Stimmen zusammen, arbeiten am Repertoire, an neuen Ideen, an Takt und Klang“, so Klaus-Jürgen Böhme.

Von ka