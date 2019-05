Eilenburg

Der Volkschor Eilenburg wird 50 Jahre alt und das wird am Sonnabend gefeiert. Ausgerechnet an dem Tag, an dem RB Leipzig in Berlin im DFB-Pokalfinale gegen Bayern München spielt und zudem am Vorabend der Kommunalwahl. Vom Feiern hält das die Chormitglieder bei weitem nicht ab. Bevor es am Abend in den gemütlichen Teil übergeht, findet bereits am Nachmittag ab 15 Uhr das Festkonzert im großen Saal des Bürgerhauses statt.

Zusammenschnitt aus fünf Jahrzehnten

Die Gäste erwarten Einblicke in die Arbeit zurückliegender Jahre, mit aktuellen Titeln und mit etwas Vorausschau, kurzum: ein musikalischer Zusammenschnitt aus fünf Jahrzehnten Volkschor. Gespickt mit einigen Besonderheiten. So werden mit Susanne Gallwas, Jörg Burghardt und Birgit Schramm, die allein 23 Jahre die musikalischen Geschicke leitete, drei der insgesamt sieben ehemaligen Leiter des Takt angeben. „Da hat jeder so seinen eigenen Stil“, weiß Klaus-Jürgen Böhme, im Chor für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Die gesangliche Qualität der Gruppe haben sie in all den Jahren stets weiterentwickeln können: „Obwohl wir keinen Profi-Sänger in unseren Reihen haben, bemühen wir uns trotzdem stets um gesangliche Qualität. Dass unser Chor tolle Leistungen zu Gehör bringen kann, hat er in den letzten Jahren des öfteren bewiesen. Der Volkschor Eilenburg hat nicht nur in der Heimatstadt Eilenburg, sondern auch überregional einen guten Ruf – oder besser: ein gutes Ohr zu verteidigen“, beschreiben es die Eilenburger auf ihrer Webseite treffend.

Volkschor wurde 1969 gegründet

Am 22. April 1969 trafen sich in der Aula der heutigen Tschanter-Oberschule etwa 20 sangesfreudige Lehrer mit dem Ziel, dass die Kollegen wieder mehr singen sollen, zu ihrer eigenen Bereicherung und zur Freude anderer. Vorbild war der Wurzener Lehrerchor. Im Laufe der Jahre ist der Chor größer geworden. Von den 66 Mitgliedern singen 49 Männer und Frauen aktiv im Chor; 17 ehemalige Mitglieder oder Freunde unseres Chores sind als fördernde Mitglieder eingeschrieben.

Vielsprachiger Auftritt des Volkschores

Der Chor singt sich schon seit einiger Zeit für den großen Tag ein. „Französisch, italienisch, englisch, afrikanisch – es wird international“, gewährt Klaus-Jürgen Böhme schon mal einen kleinen Einblick ins Programm. Zur Unterstützung für dieses große Festkonzert ist der Gospelchor aus Weilburg an der Lahn eingeladen. Der Kontakt nach Hessen kommt wohl nicht ganz zufällig zustande. Der seit Herbst tätige Chorleiter Tobias Orzeszko wurde in der Barockstadt geboren und wuchs dort auch auf. Heute ist der 22-Jährige Student an der Hochschule für Musik und Theater „ Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig, Doppelfach Schulmusik/Kirchenmusik, Hauptfach Orgel.

Kontakt und Tickets unter: 01523 3522634 oder 03423 757788.

Von Kathrin Kabelitz