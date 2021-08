Eilenburger Wäscherei: SPD will Bürgerentscheid im September

Eilenburg

In das Thema Wäscherei Wagner kommt Bewegung: Die SPD im Eilenburger Stadtrat drängt nunmehr darauf, den Termin für den Bürgerentscheid auf den Tag der Bundestagswahl am 26. September zu legen und machte damit als erste Fraktion einen Vorstoß. Dann könnten die 13 000 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger gleich mitentscheiden, ob die Wäscherei am Nordring bleiben soll oder nicht. Rein rechtlich wäre dies möglich.

SPD macht Vorstoß

Eilenburgs SPD-Chef Mathias Teuber will, dass der Termin für den Bürgerentscheid zur Wäscherei auf den Tag der Bundestagswahl gelegt wird. Quelle: privat

Wie der SPD-Ortsvereinsvorsitzende und stellvertretende Fraktionschef im Eilenburger Stadtrat Mathias Teuber sagte, hält er dieses Datum für einen „sinnvollen Termin“. Dieser „spart einen fünfstelligen Betrag an Kosten. Mir fällt auch keine Motivation für ehrenamtliche Wahlhelfer ein, binnen so kurzer Frist zwei Termine wahrnehmen zu sollen. Letztendlich spricht dafür noch der demokratietheoretische Punkt, dass die Beteiligung am Bürgerbegehren wesentlich höher sein wird“, so Teuber.

Zwar hatte sich der Eilenburger Stadtrat im Dezember mehrheitlich gegen die Durchführung eines Bürgerentscheids zur Wäscherei entschieden, dieser Beschluss wurde aber vom Landratsamt Nordsachsen jüngst kassiert. Der Stadtrat hätte demnach das Bürgerbegehren, das den Bürgerentscheid zum Ziel hat, zulassen müssen, weil es sämtlichen Formalien entsprochen hatte. Die Entscheidung des Landratsamtes wurde im Juli getroffen, jetzt muss die Stadt Eilenburg den Bürgerentscheid innerhalb von drei Monaten durchführen oder aber die Kommune geht gegen diese Entscheidung vor und klagt vor dem Verwaltungsgericht.

Bürgerentscheid könnte Dauerstreit lösen

Für Teuber steht derweil fest: „Das Bürgerbegehren scheint mir der einzige Weg zu sein, diese fast 20 Jahre dauernde Geschichte endlich zu einem akzeptablen Ende zu bringen. Ich hoffe, die Beteiligten sehen dies auch so und geben ihre Widerstände dagegen auf.“ Der SPD-Vorsitzende betont außerdem, dass er in der Dezember-Stadtratssitzung zu diesem Thema „für die Zulassung des Bürgerbegehrens gestimmt und das auch den Kolleginnen und Kollegen Stadträten empfohlen habe, da eine Ablehnung formal gar nicht möglich gewesen ist“.

Das sagt die Linke

Nicht nur die SPD hält den 26. September für einen geeigneten Termin, wie eine LVZ-Umfrage ergab. Auch die Linke kann da mitgehen: „Angesichts der angespannten Haushaltssituation der Stadt wäre die Zusammenlegung des nun formal rechtlich wohl unumgänglichen Bürgerentscheides mit dem Termin der Bundestagswahl sinnvoll, wenn man bedenkt, dass ein solcher Entscheid zu einem anderen Zeitpunkt zirka 12 000 Euro Kosten verursachen würde“, teilte Fraktionschef Jürgen Prochnow mit.

Das sagen Freie Wähler/Freigeister

Anders dagegen die Fraktion der Freien Wähler/Freigeister im Stadtrat: „Unsere Fraktion ist der einhelligen Meinung, dass ein separater Termin besser wäre“, ließ Ellen Häußler, die Fraktionsvorsitzende, wissen.

Das sagt die AfD

AfD-Fraktionschef Matthias Erler begrüßt es wiederum, „wenn die Abstimmung Zug um Zug am Wahltag der Bundestagswahl erfolgen kann. Da ein solcher Bürgerentscheid und die Durchführung hierzu mit nicht unerheblichen Kosten für die Stadt verbunden ist, wirkt sich dies sicher in einer deutlichen Kostenersparnis aus, was wir nur begrüßen können. Neben des sich ergebenden Vorteils bei den Kosten käme aus unserer Sicht hier auch zum Tragen, dass mit einer deutlich höheren Beteiligung der Eilenburger bei der Abstimmung zu rechnen sein darf und deren Ergebnis um so repräsentativer sein dürfte“, so Erler weiter. Es spräche „im Grunde alles dafür. Wir als AfD-Fraktion hoffen allerdings und mahnen zugleich, dass die Einwohner im Vorfeld so umfassend wie möglich über die Sachlage und deren Hintergründe sowie die Folgen der letztendlichen Entscheidung objektiv und neutral informiert werden. Nur so kann dieser Vorgang als durchweg demokratisch gewertet werden.“

CDU verständigt sich noch

Steffi Schober, Fraktionschefin von CDU/Grüne im Stadtrat, teilte indes mit, dass sich die Fraktion noch nicht abgestimmt hat. Sie habe nunmehr eine Rundfrage gestartet, das Ergebnis liegt noch nicht vor.

Der Druck auf Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) und die Stadtverwaltung wächst nunmehr. Der OBM deutete bereits am 24. Juli an, dass es wohl einen Bürgerentscheid zur Wäscherei geben werde und die Stadt demnach vom Klageweg absieht. Ein konkretes Datum benannte er nicht. Es wäre der erste in der Geschichte der Stadt.

Von Nico Fliegner