Eilenburg

Sieben Hunde des Windhund-Clubs-Eilenburg sind für die Europameisterschaft 2021 nominiert, die noch bis Sonntag im nordrhein-westfälischen Münster stattfindet. Neben den bereits erfahrenen Sportfreunden Arnold mit zwei Greyhounds und Ludwig mit zwei afghanischen Windhunden nehmen ein Greyhound von Lisa Krause, ein Magyar Agár (ungarischer Windhund) von Bianca Prautzsch-Lemm sowie ein Sloughi (Nordafrikanischer Windhund) von Katja Schröder erstmals bei einer solch bedeutenden Veranstaltung teil. „Dass sich so viele Hunde unserer Vereinsmitglieder in diesem Jahr qualifizieren konnten, zeugt von einer optimalen Vorbereitung“, so Dietmar Lemm vom Verein. Fehlende Trainingstage durch Corona seien durch individuelles Üben ersetzt worden. „Als wir dann wieder auf die Eilenburger Windhundrennbahn durften, präsentierte sich unsere Sandbahn in einem hervorragenden Zustand.“

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nächstes Ziel sind die Coursung-Meisterschaften in Holland

Auch bei den Coursing-Europameisterschaften, die vom 21. bis 24. Oktober in den Niederlanden stattfinden, sind die Nordsachsen vertreten. Nominiert ist ein Afghane der Familie Ludwig. Coursing ist eine andere Art des Rennens. bei dem die Hunde in freiem Gelände mit Hindernissen das Hetzobjekt verfolgen.

Eilenburg ist Ausrichter für Champions-League

In Eilenburg finden am 17. Oktober der letzte Wertungslauf der internationalen Windhund-Champions-League und das Landessiegerrennen Sachsen statt. „Am Samstag führen wir eine Windhundausstellung um den Landessieger Sachsen 2021 durch“, so Lemm. An diesem Wochenende wollen die Eilenburger dann auch die Feier zum 90-jährigen Gründungs-Jubiläum des Windhund-Clubs-Eilenburg nachholen, die im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste.

Von LVZ