Eilenburg

Werbung an der Haustür, trotz Kontaktbeschränkungen? LVZ-Leser Peter Triebel aus Eilenburg hält das für unverantwortlich. In einem Leserbrief wendet er sich an die LVZ. Er berichtet, dass ihn eine Werberin des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) besucht habe. Für Peter Triebel eine Missachtung der Kontaktbeschränkungen. Verständnis hat er dafür nicht, obwohl er die Arbeit des ASB sehr wertschätzt: „Ich achte die Arbeit des ASB und das soll so bleiben.“ Wie gehen die Wohlfahrtsverbände in der Region mit der Situation um? Wird auf Haustürbesuche zugunsten der Kontaktbeschränkungen verzichtet?

Werber aus Eilenburg bereits abgezogen

Auf Nachfrage beim ASB stellt sich heraus: Das Dilemma in Eilenburg ist dort bereits bekannt. Laut Kathrein Trute von der ASB-Pressestelle in Leipzig werden die Werbemaßnahmen vom Bundesverband organisiert. Dieser beauftragt externe Werbeorganisationen, da weder die Medien noch die ehrenamtlich Aktiven die Kapazitäten dafür besitzen. So war es auch in der Muldestadt. „Die Leute wurden bereits in Leipzig gemeldet und aus Eilenburg abgezogen“, erklärt Kathrein Trute. „Auch wir in Leipzig sind gegen das Werben an der Haustür in der aktuellen Lage. Wir haben bereits den Bundesverband kontaktiert, warten aber noch auf eine Reaktion.“ Alexandra Valentino, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des ASB, betont aber auch, dass zu jeder Zeit die Hygieneschutzstandards eingehalten wurden. „Ein direkter physischer Kontakt zu den Bürgern soll unbedingt vermieden werden“, so Valentino.

Johanniter werben kontaktlos

Weder die Diakonie noch die Arbeiterwohlfahrt oder das Deutsche Rote Kreuz betreiben aktuell Werbung an der Haustür. Anders sieht es bei den Johannitern aus. Rebekka Biederbeck, Referentin für Kommunikation des Landesverbands Sachsen, erklärt, dass momentan drei Johanniter-Botschafter zwar nicht in Eilenburg, aber im Raum Pegau unterwegs sind. Dabei werden spezielle Hygienemaßnahmen eingehalten. „Unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben sind die Botschafter einzeln unterwegs und begrenzen das Informationsgespräch auf maximal 15 Minuten“, erzählt Biederbeck. Auch das Ausfüllen eines Fördermitgliedschaftsantrags ist nun kontaktlos möglich: Das Formular kann zu einem späteren Zeitpunkt abgeholt oder kostenfrei per Post versendet werden.

Warum wird nicht verzichtet?

Warum wird nicht darauf verzichtet – in Zeiten einer Pandemie? „Unsere Arbeit ist grundsätzlich auf die Unterstützung durch Fördernde angewiesen. Die Arbeit vieler unserer Helferinnen und Helfer in unseren sozialen Projekten erfolgt ehrenamtlich“, erklärt Biederbeck. „Um diese in der aktuellen herausfordernden Zeit auch weiterhin mit notwendigen Materialien ausstatten zu können, brauchen wir weiterhin Fördermitglieder, die uns mit ihren Beiträgen finanziell unterstützen.“

Von Yvonne Schmidt