Nordsachsen/Eilenburg

Der Übergang vom Kindsein zum Erwachsenen ist eine besondere Erfahrung, die niemand unbegleitet machen sollte. Und dieser Übergang kann auch ruhig gefeiert werden – deswegen gibt es die Jugendweihe. Die Saison dafür hat nun wieder begonnen. Allein in Nordsachsen finden zwischen April und Juni 18 Veranstaltungen für Gymnasiasten und Oberschüler statt. Am 11. Mai werden beispielsweise in Eilenburg gleich drei Feierstunden abgehalten, für Fachoberschule, Oberschule und Gymnasium. Oberschüler und Gymnasiasten aus Taucha nutzen eine Woche später ebenfalls die Eilenburger Lokalität, das Bürgerhaus. 635 junge Erwachsene feiern 2019 in Nordsachsen, davon ungefähr 150 Eilenburger.

Lange Vorbereitung auf den einen Tag

Die Feierstunde bildet jedoch nur den Höhepunkt einer eineinhalbjährigen Vorbereitung auf diesen großen Tag. „Einfach nur die Feierstunde abzuhalten, dafür hat die Jugendweihe eine zu lange Tradition“, sagt Maik Scheffler, Bildungsreferent des Sächsischen Verbandes für Jugendarbeit und Jugendweihe. Das Jugendweihe-Jahr beginnt mit einem Camp in Olganitz, bei dem sich die Jugendlichen kennenlernen können und mit anderen Kontakte knüpfen, die ebenfalls ihre Jugendweihe erhalten. Im Laufe der Vorbereitungsphase werden außerdem zahlreiche Kurse und Busreisen angeboten, die den Jugendlichen auf dem Weg zum Erwachsenen helfen sollen. „Das ist die letzte Möglichkeit, ihnen wirklich noch etwas mitzugeben, bevor der Stress des erwachsenen Lebens beginnt“, betont Scheffler.

Vom Bewerbungstraining zur Umwelt

Zu den Angeboten gehören dabei unter anderem Bewerbungscoaching oder ein Kommunikationstraining, um das Selbstwertgefühl zu steigern, ein Gefühl für die eigene Sprache zu entwickeln und wie sie beim Gegenüber ankommt. Zum Thema Umwelt gibt es ebenfalls einen Kurs, der einen richtigen Umgang mit der Natur vermitteln soll. „Außerdem arbeiten wir eng mit Leipzig zusammen“, sagt Scheffler. So gäbe es beispielsweise die Möglichkeit, Kulturveranstaltungen zu besuchen, wie in der Oper Leipzig.

Von Katharina Stork