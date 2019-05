Eilenburg

„Seid gegrüßt, lasst euch empfangen mit dieser kleinen Melodie“, mit diesen Worten empfing Renate Lindemeyer, die Vorsitzende des Volkschores Eilenburg, im Bürgerhaus der Muldestadt die zahlreich erschienenen Gäste, um mit den Sängerinnen und Sängern das 50-jährige Jubiläum festlich zu begehen. Der Blick in die Programmbeilage verriet einen abwechslungsreichen Nachmittag, der vor allem das halbe Jahrhundert seid der Gründung 1969 widerspiegelt.

Günter Tuchel war der erste musikalische Leiter und Karl- Heinz Schubert übernahm gut fünf Jahre später. Öffentliche Auftritte wurden bald Tradition. In den 1980er-Jahren half immer wieder Susanne Gallwas als Chorleiterin aus und prägt die Sangesgemeinschaft. Am Samstag folgte sie der Einladung des Chores und übernahm gern wieder die Rolle der Chorleiterin, um zu dirigieren. Das Stück „Kommt, ihr G’spielen“ bereitete ihr sichtbar Freude. „Eine tolle Sache, wie sich der Chor entwickelt hat, schön, dass ich mich heute hier mit einbringen konnte“, sagte sie.

Nach Karl Heinz Schubert die Chorleitung nicht mehr fortsetzen konnte, übernahm Birgit Schramm 20 Jahre lang das musikalische Zepter. Viel hat sie verändert, geprägt und Traditionen auf den Weg gebracht. Neben den typischen Volksweisen singen die Männer und Frauen nun auch englische Songs, genießen viele gemeinsame Ausflüge und auch die Faschingstradition wurde von ihr geprägt. Auch sie ließ es sich nicht nehmen und schlüpfte wieder in ihre langjährige Rolle als Dirigentin und gab kraftvoll den Takt bei „Die Himmel erzählen“ und „Im schönen Wiesengrund“ vor. Jürgen Burghardt ist ihr Nachfolger und auch die dritte Ära in der Chorgeschichte wird von ihm durch zahlreiche Veränderungen mitgestaltet. Er dirigierte ebenso wie seine Vorgängerinnen souverän die musikalische Gemeinschaft. „Gabriellas Lied“ und „An Irish blessing“ machten die Handschrift des einstigen Leiters eindrucksvoll deutlich. Die virtuose Reise durch die Jahrzehnte verging wie im Flug.

Zur Galerie Festkonzert zum 50. Jubiläum im Bürgerhaus Eilenburg. Der Volkschor überzeugte zum eigenen Jubiläum mit hoher Klangqualität.

Jens Uwe Ritter war zum ersten Mal als Besucher dabei. Als Musiker weiß er, was es bedeutet, so eine Leistung auf der Bühne zu voll bringen. „Ich finde, es ist eine super musikalische Qualität und auch die Idee, die Stücke so auszuwählen, ist sehr gelungen“ resümiert er. Dagegen ist Ernst Gottlebe ein Kenner des Chores: „Man spürt bei allen Sängern die Freude am Singen und wir haben heute hier eine sehr, sehr hohe Qualität an musikalischer Darbietung erlebt“, fasst er den Nachmittag zusammen.

Auch Studenten unterstützen das Konzert

Unterstützt wurden die Geburtstagskinder von dem Gastchor aus Weilburg und Studierenden der Hochschule für Musik und Theater „ Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig. „Die Vorfreude auf das Neue ist groß und sorgt für einen Leistungsschub. Wir bleiben ein Laienchor, können aber daran gut wachsen und fangen vielleicht auch ein paar derer ein, die sich bei uns mehr geborgen fühlen“, erklärt der aktive Sänger Karl Heinz Böhme.

Junger Mann gibt den Takt vor

Heute wird der Chor von einem sehr jungen Mann geleitet. Tobias Orzeszko, gerade Anfang 20, gibt nun den Takt an und hatte selbstverständlich bei diesem Festkonzert die musikalische Leitung inne. Sein Fachwissen und seine pädagogische Ausbildung kommt auch der älteren Generation zugute und ist hoffentlich zukünftig ein Fels in der Brandung, wenn es darum geht, Nachwuchs zu finden. Denn das und vor allem weiterhin gute Stimmen für die nächsten 50 Jahre waren eines der Wünsche, die mehrfach am Samstag zur Festlichkeit geäußert wurden.

Von Anke Herold