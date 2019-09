Eilenburger fragt: „Was soll die Nörgelei, das Schlechtreden?“

Eilenburg

Aufregende Themen gibt es immer – und Menschen, die sich einmischen, kritisieren, etwas ändern wollen. Die LVZ nimmt sich die Zeit und hört Ihnen zu. In der Serie „Auf einen Kaffee mit“ stellen wir Sie und Ihre Themen in loser Folge vor. Wir bringen den Kaffee gerne mit – und wollen von Ihnen hören, was Sie bewegt. Heute: Michael Hirschfeld, der 70-jährige Doktor der Pädagogik, der aber keinen Kaffee, sondern Tee mit uns trinkt und sich so seine Gedanken macht.

„Alle, keiner, nie“

„Ich würde mich ja gern irren“, meint der Ur-Eilenburger gleich zu Beginn des Gesprächs. Aber beim Verfolgen der LVZ-Lokalausgabe scheine es bei Themen, die über Feste, Feiern und Fußball hinaus gehen, einen Trend zu geben, oft vor allem negative Aspekte zu betrachten. Insbesondere in den Meinungsäußerungen, so hat er festgestellt, würden sich dann solche Begriffe wie „alle“, „keiner“, „nie“ oder „man will uns weismachen“ häufen. Für ihn stelle das eine Art Vereinnahmung dar, die ihm unangenehm ist.

Stadträte und ihre Stadt

Ihn stört aber auch, „dass dann gern das Handeln von Stadtverwaltung und Stadtrat so dargestellt wird, als würde man dort an alles andere, nur nicht an der Eilenburger Interessen denken.“

Er selbst lebe ja seit 70 Jahren in dieser Stadt, „und ich habe viele andere – wesentlich kleinere und viel, viel größere Städte kennengelernt, und war am Ende immer wieder froh, wieder hier zu sein, wo es, wenn man den meisten Leserzuschriften folgt, drunter und drüber zu gehen scheint. Wenn der von den Bürgern der Stadt gewählte Rat nach langem Ringen Beschlüsse fasst, kann man doch wohl davon ausgehen, dass die in ihm versammelten Frauen und Männer dabei an unsere Stadt gedacht haben. Wenn die Verwaltung unter den bekannten äußerst schwierigen finanziellen Bedingungen daran geht, diese Beschlüsse umzusetzen, dürfte immer das Interesse der Stadt und ihrer Bürger im Mittelpunkt stehen. Was soll also die Nörgelei, das Schlechtreden? Und wie oft hängen sich dabei Nicht-Eilenburger in unsere Angelegenheiten?“

Keramik ist keine kulturelle Katastrophe

Als Beispiel nennt er einen in Hohenprießnitz Zugewanderten, der seinerzeit die Idee der Eilenburger, mit den riesigen Keramikgefäßen aus ECW-Beständen die Stadt aufzuhübschen und gleichzeitig die Erinnerung an die industrielle Geschichte der Stadt zu erinnern, als eine Art kulturelle Katastrophe an die Wand (respektive in die Zeitung) malte.

Er zweifelt auch in einem anderen Fall: „Wenn sich Hunderte auf einer Liste für den Erhalt einer Wäscherei in der Stadtmitte einsetzen – wie viele davon sind Eilenburger? Und geht es dabei tatsächlich um die Wäscherei, für die die Stadt mit Sicherheit andere, günstige Alternativen angeboten haben dürfte, oder doch eher darum, ein Filet-Grundstück zu erwerben?“

Standort Ziegelstraße hat auch Vorteile

Auch zum Dauerbrenner Edeka hat Michael Hirschfeld eine klare Position. Hier meint er: „Dass Bewohner aus der im Osten angrenzenden Gemeinde gern am alten Marktkauf-Stadtort einkaufen würden, kann ich verstehen.“ Doch dass den Stadträten und der Verwaltung vorgeworfen wird, mit dem Einsatz für ein in der Stadt gelegenes Einkaufszentrum gegen Eilenburger Interessen zu verstoßen, ist für ihn nicht nachvollziehbar. Er fragt: „Wenn Edeka, anders als Kaufland, die Gewerbesteuer zu 100 Prozent vor Ort zahlen wird – was kann daran schlecht sein? Ist die Fläche des ehemaligen ECW-Kraftwerkes tatsächlich schon kurz davor, als Biosphären-Reservat von der Unesco geadelt zu werden?“ Für ihn als Bergbewohner sei dieser Standort mit dem Fahrrad erreichbar, Sprotta-Siedlung eher nicht. „Sicher sehen das auch andere Bürger vom Berg und den dort liegenden Gemeinden so, die mit Einkaufsmöglichkeiten nicht so überflutet sind wie im östlichen Teil der Stadt.“ Er meint zudem: „Dass sich eine Stadträtin nach allen Diskussionen und Abstimmungen im Stadtrat so vehement gegen entsprechende Beschlüsse stemmt, verleitet fast zu verschwörungstheoretischen Überlegungen ...“

Stadträte sollen ihre Beschlüsse hoch halten

Er möchte vor allem Mut machen: „Liebe Damen und Herren im Stadtrat, halten Sie Ihre in harter Arbeit gefassten Beschlüsse hoch. Lassen Sie sich nicht von Nörglern, Besserwissern und Bedenkenträgern weich klopfen. Sie sind gewählt worden. Ihre Entscheidungen – und die Ihrer Vorgänger – beruhen auf demokratischem Handeln. Und dafür sollten Sie – und wir als Bürger – einstehen.“

Heimatliebe macht nicht blind

Zum Schluss äußert er: „Bitte glauben Sie nicht, dass mich meine Heimatliebe blind durch die Stadt laufen lässt. Natürlich verstehe ich nicht, warum ein Fuß-Radweg im Stadtpark von Versorgungsfahrzeugen breit gewalzt wird, natürlich sehe ich Hundehäufchen, manchmal sogar die dazu gehörigen Verursacher. Natürlich sehe ich Dreckecken, besonders an Glasabfallbehältern, natürlich stellen sich mir die Haare zu Berge, wenn durch die frisch angelegten Grünanlagen vor Aldi getrampelt wird – aber dafür kann man doch weder den Stadtrat noch die Stadtverwaltung noch den Klimawandel verantwortlich machen ...“

Von Ilka Fischer