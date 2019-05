Eilenburg

Diese Glockenschläge wecken viele Erinnerungen. Am Montag, 13.07 Uhr, entlockt Hans-Jürgen Stock, der ehrenamtliche Baubeauftragte für die Eilenburger Marienkirche, zunächst an der reparierten, wenig später aber auch an der neuen Glocke mit einem Gummihammer den ersten Glockenklang. Zu diesem Zeitpunkt stehen diese noch auf einem Hänger, um via Kran in den 25 Meter hohen Kirchturm transportiert zu werden.

„Wir haben so lange darauf gewartet“, kommentiert dies unter anderem Gabriele Salewski. Die 79-Jährige gehörte zu den zahlreichen Gästen, die sich das Hochziehen der Glocken auf keinen Fall entgehen lassen wollten. „Ich wurde hier getauft, konfirmiert, habe hier geheiratet“, erzählt die Eilenburgerin, die ganz in der Nähe wohnt. Auch bei dem 81-jährigen Klaus Goldmann werden Erinnerungen wach. „Vor meiner Konfirmation im Jahr 1952 habe ich hier etliche Jahre die Glocke geläutet.“

Sieben Jahre Kampf um die Stimme

Vor sieben Jahren verstummte sie aber aus Sicherheitsgründen. Fast genauso lange kämpfen die Eilenburger darum, ihrer Marienkirche wieder eine Stimme zu geben. Seit mehr als drei Jahren ist dabei auch Anja Töpler, die Baureferentin des Kirchenkreises, mit an Bord. Sie erzählt: „Mein erster Arbeitstag war der 1. März 2016. Ich war noch nicht mal richtig angekommen, da stand schon Hans-Jürgen Stocke in meinem Büro und hat gedrängelt“, erklärt sie.

Unspektakulärer Weg nach oben

Dennoch war es ein langer Weg, ehe Pfarrerin Edelgard Richter nun die Glocken willkommen heißen konnte.

Zur Galerie Eine reparierte und eine neue Glocke der Eilenburger Marienkirche sind nun angekommen. Sie sollen am 19. Mai geweiht werden.

Eingerahmt von den Klängen des Sprottaer Posaunenchores weist sie in einer kurzen Predigt darauf hin, dass Glocken den Sonntag einläuten, an die Kirche erinnern, den Tag strukturieren, bei Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen das Leben begleiten und zum Gebet rufen. Dann ist es endlich so weit. Nachdem zunächst letzte notwendige Balken von der Heidenauer Glockenläuteanlagen GmbH nach oben befördert wurden, kommt zunächst die große, reichlich eine Tonne schwere, Glocke an den Haken, wenig später dann die etwas kleinere. Unspektakulär geht es nach oben.

Neue Glocken gab es im vergangenen Jahrzehnt nicht

Dass es neben der Reparatur der großen, 1,24 Meter Durchmesser messenden, Glocke, nun auch für eine zweite, knapp einen Meter große Glocke gereicht hat, würdigt die Baureferentin Anja Töpler besonders. „In den vergangenen zehn Jahren gab es im ganzen Kirchenkreis so was nicht“, weiß sie. Umso mehr gilt ihr Lob dem Eilenburger Gemeindekirchenrat für dessen viele Arbeit im Hintergrund, aber auch der Heidenauer Firma, „die hier wirklich toll gearbeitet hat“. „Mit dem Weihetermin am Sonntag, dem 19. Mai, sollte es nun klappen“, gibt sie sich optimistisch, selbst wenn noch etwas Arbeit wartet. So wurden die beiden Glocken zwar ins Gefache des halbfertigen Glockenstuhls reingelegt. Doch es brauche nun noch etwa einen Arbeitstag, den Glockenstuhl zu komplettieren. Erst danach könnten die Heidenauer die Glocken einhängen.

Die richtigen Klöppel kommen später

Anja Töpler verriet zudem ein interessantes Detail am Rande: „Die richtigen Klöppel fehlen zur Weihe noch.“ Der Denkmalschutz, so erklärt sie, besteht auf Klöppeln in Regenschirmform. Doch da man deren genaues Maß erst nach dem Aufhängen der Glocken nehmen kann und die Lieferzeit acht Wochen beträgt, müsse da improvisiert werden. „Den Unterschied wird aber keiner hören“, verspricht sie. Und Marissa Kopsch, die gemeinsam mit ihren Schulkameraden von der evangelischen Grundschule Cultus+ das Schauspiel verfolgte und damit „Kreatives Fach“ in der Schule versäumte, hat stattdessen live mitbekommen: Kreativität ist nicht nur in der Schule, sondern eben auch bei den Glocken gefragt.

Die Glockenweihe findet am Sonntag, dem 19. Mai, um 15 Uhr, statt.

Von Ilka Fischer