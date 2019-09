Eilenburger können am Kornmarkt 15 Minuten frei parken

Rainer Sadlo ist Mitarbeiter der Firma Rösl, die in Zschepplin eine Kiesgrube bewirtschaftet. Gerade in den warmen Sommermonaten tauchen auf dem Gelände immer wieder ungebetene Gäste auf. Warum das gefährlich sein kann und was Rösl in Zschepplin überhaupt abbaut, erzählt Rainer Sadlo im Kurzinterview.