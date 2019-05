Eilenburg

Noch der Sommer ja ausreichend Gelegenheit, in Fahrt zu kommen. Gelingt es ihm, ist es schon gut, wenn man, wie die Eilenburger und Doberschützer den Badesee vor der Haustür hat. Campingplatz und Badestrand an dem 150 Hektar große Baggersee werden seit 20 Jahren von der Freizeit- und Erholungszentrum Eilenburg GmbH (FEZ), betrieben. Deren Geschäftsführer Karsten Ittner sieht das Unternehmen für die nächste Saison gut vorbereitet.

Momentan gibt es 80 Prozent WLAN-Abdeckung

Die vielleicht wichtigste Neuerung für die Nutzer: Es soll überall WLAN geben, für immerhin 80 Prozent des Platzes gilt das zum jetzigen Zeitpunkt. Im Sanitärgebäude wird das Wasser zudem nun mit Sonnenkraft erwärmt. Im Bungalow und im Rettungsschwimmergebäude wurden die Fenster erneuert, der Abstellplatz für Bootstrailer und Co. wurde gesichert und Nutzer der Wohnmobile finden eine moderne Entleerungsstelle vor.

Wasser hat erst 15 Grad

Das Wichtigste aber bleibt der mit kristallklarem Wasser gefüllte Kiessee. Die Wassertemperatur beträgt derzeit zwar erst 14 bis 15 Grad Celsius, doch die ersten Mutigen wagen schon mal den Sprung ins Wasser.

„Wir hätten als Touristikanbieter natürlich gern wieder so einen super Sommer wie 2018, wo wir mit 8500 Badegästen rund 3000 mehr als durchschnittlich in anderen Jahren begrüßen konnten“, so Karsten Ittner, der als Landwirt aber auch die Schattenseite eines solchen Sommers kennt.

Warteliste bei Dauercampern

Er verweist zudem darauf: „Unser Hauptgeschäftsfeld bleibt das Campen.“ Neben dem Kurzzeitcamping gibt es 180 Dauercampingplätze, die komplett ausgelastet sind. „Wir könnten also sofort weitere Dauercamper unterbringen“, weiß Beate Millemann, die mit einem fest angestellten Rettungsschwimmer sowie Saisonkräften das operative Geschäft vor Ort managt. Doch die GmbH hat nicht nur die nächsten ein, zwei Jahre im Blick, sondern denkt längerfristig. Sie verzichtet daher drauf, auf der 1,3 Hektar großen Fläche im Südwesten (ehemals Traudls Gute Küche) weitere Plätze einzurichten.

Trend geht zu Mobilheim

Der neue Trend, da stimmen Karsten Ittner und Beate Millemann überein, gehe zu Mobilheimen. Im Unterschied zum Wohnwagen haben diese Toilette und Dusche im Haus, das aber, wie es das „mobil“ im Namen sagt, prinzipiell nicht fest mit dem Fundament verankert werden darf.

„Allerdings“, so gibt Karsten Ittner unumwunden zu, „hätten wir nicht gedacht, dass die Änderung des Bebauungsplanes in diesem genehmigten Dauercampingbereich hin zu 50 Mobilheimstellplätzen mehr als drei Jahre dauern würde.“ Doch die Hoffnung bleibt, dass es nun 2020 so weit ist.

Bürokratie bei der Planung hemmt

Fortschritte in der Planung braucht es aber nicht nur im Südwesten, sondern auch im Südosten, wo die GmbH mit den Fundamenten am Kiessee an ihren einst übereilten Vorgriff erinnert wird. „Wir würden uns freuen“, so Karsten Ittner, der sich generell weniger Reglementierungen und Bürokratiewahnsinn wünscht, „wenn wir nun 2020 wissen, was wir hier dürfen und was nicht.“

Klar ist das übrigens für die Sprottaer Bucht im Nordosten. Dass die Sprottaer, denen von den Kiesseen ringsherum das Land abgegraben wird, nun davon auch etwas haben, freut Karsten Ittner als Doberschützer Gemeinderat. „Die Sprottaer Bucht wird zwar nicht bewirtschaftet, ist aber Erholungsfläche, auch wenn die frisch angesäte Wiese gerade von den Gänsen gerupft wird.“

Ruine am Eingang hat eine Perspektive

Bleibt die große Frage, was mit der Ruine vom ehemaligen Verwaltungsgebäude Kieswerk gleich im Eingangsbereich des FEZ wird?

Aufgrund ungeklärter Eigentumsverhältnisse konnte diese einst nicht zum Eingangsgebäude umgebaut werden. „Doch die Bausubstanz ist an sich in Ordnung“, weiß Karsten Ittner. Dass sie sich auch als Sanitärgebäude mit Bett & Bike-Zimmern und Aufenthaltsraum eignet, habe die GmbH im Blick. „Doch derzeit gehen die Mobilheime erst mal vor.“

Von Ilka Fischer