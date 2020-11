Eilenburger macht sich Gedanken, wie man beim Einkaufen Heimat stärkt

Eilenburg

Etwas Gutes für die Heimat tun – ohne dabei einen Cent mehr Geld auszugeben? Den Eilenburger Chris Daiser treibt dieser Gedanke schon eine Weile um: „Ich weiß, dass viele selbst mit ihrem Geld rechnen müssen und nichts für direkte Spenden übrig haben.“

Online einkaufen und dennoch Vereine vor Ort unterstützen

Einen offensiven Aufruf, online einzukaufen, wolle er zwar nicht starten: „Es ist immer besser, den Einzelhandel vor Ort zu stärken, damit Arbeitsplätze erhalten werden können – erst recht in dieser schwierigen und fordernden Zeit.“ Wer aber online einkauft, könne dennoch etwas für Vereine, Unternehmen und Verbände vor Ort tun, so Daiser. Der 27-Jährige hat vier Möglichkeiten ausgemacht.

Von Amazon bis Schulengel

Der Versandhändler amazon bietet unter amazon smile an, 0,5 Prozent der Verkaufssumme an gemeinnützige Einrichtungen zu spenden. Unterstützt werden können große Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen oder WWF, aber auch im Heimatort ansässige Vereine. „Unter der Postleitzahl findet man Vereine, die sich freigeschaltet haben“, so Chris Daiser. Acht Vereine aus der Muldestadt und der Umgebung sind gelistet, darunter der Arche-Verein, der Ruderclub Eilenburg, der Förderverein Flohkiste Zschepplin und der SV Frisch-Auf Doberschütz-Mockrehna. „Ich hoffe, dass sich weitere anmelden.“ Das Potenzial, so hat Daiser herausgefunden, sei nicht zu unterschätzen: „In Deutschland werden jedes Jahr ungefähr 20 Milliarden Euro bei Amazon umgesetzt. Auf Eilenburg mit rund 16 000 Einwohnern gerechnet, sind es demnach circa 3,8 Millionen Euro. 0,5 Prozent der Summe wären 19 000 Euro.“

Auch über die Website Schulengel.de könne man mit seinem Onlineeinkauf etwas Gutes tun. In bekannten Shops großer Marken wird bis zu zehn Prozent automatisch an eine selbst ausgewählte Schule/Verein gespendet, welche die ihren Fördervereinen zu Gute kommen lassen können.

Bücherkauf vor Ort

Beim Kauf von Gutscheinen für Online-Formate oder große Geschäfte könnten lokale Händler insofern etwas profitieren, „wenn sie in hiesigen kleinen Läden erworben werden. Die Karten werden schließlich wie Bargeld behandelt“, sagt Chris Daiser. Zudem rät er, Bücher im lokalen Buchhaus zu kaufen: „In Deutschland herrscht Buchpreisbindung und daher bezahlt ihr nicht mehr, wenn ihr eure Bücher in Eilenburg bestellt.“ Sein letzter Tipp: Pakete in einen Paketshop liefern lassen und abholen. Somit macht der kleine Shop etwas Umsatz.

Mülls sammeln und Lauschtour-App

Der IT-Sachbearbeiter engagiert sich seit Jahren, die Umgebung seiner Heimatstadt von illegalen Müllablagerungen zu befreien. Chris Daiser, der für die Freien Wähler zur Eilenburger Stadtratswahl antrat und als berufener Bürger im Stadtausschuss mitarbeitet, machte im Sommer mit einer weiteren Aktion auf sich aufmerksam. Der Projektleiter will im nächsten Jahr gemeinsam mit weiteren Mitstreitern eine Lauschtour per App durch Eilenburg initiieren. Das Autoguide-Projekt hat beim Sächsischen Mitmachfonds 15 000 Euro bekommen.

Von Kathrin Kabelitz