Eilenburger sauer: Auf Urnenanlage soll der Schmuck weg

Grabschmuck gilt als Zeichen der Liebe und Ehrerbietung gegenüber den Verstorbenen. Für viele Angehörige symbolisiert die Pflege und das Schmücken des Grabes eine Verbindung über den Tod hinaus. Doch auf dem Eilenburger Stadtfriedhof ist genau das nun nicht mehr möglich.

Neugestaltung Urnenreihengrabanlage

Andreas Busch (52) blickt voller Unverständnis auf das Urnengrab seines Vaters. Er und seine Mutter kümmern sich seit dessen Tod im vergangenen Jahr um die Grabstätte.

Andreas Busch am Grab seines Vaters auf dem Eilenburger Stadtfriedhof.. Quelle: Yvonne Schmidt

Anfang November wurde die Urnenreihengrabanlage von der Stadtwirtschaft Eilenburg und dem städtischen Bauhof neugestaltet. Statt der oft nassen Rasenfläche gibt es nun geschotterte Wege und grüne Pflanzenstreifen zwischen den Gräbern. „Die Umgestaltung ist wirklich schön geworden“, findet auch Andreas Busch. Durch das Mähen der Wiese musste der Grabschmuck regelmäßig aus dem Weg geräumt werden. Dieses Problem existiere nun nicht mehr, erzählt er. Trotzdem gibt es Ärger um den Grabschmuck.

Grabschmuck muss entfernt werden

Ein paar Tage nach der Neugestaltung erhielt die Mutter von Andreas Busch einen Brief. Die Angehörigen werden von der Stadtverwaltung darauf hingewiesen, dass laut Friedhofssatzung lediglich die Grabplatte selbst gestaltet werden darf. Das „Ablegen von Schmuck, Blumen oder das Verändern der Anlage“ sei ausgeschlossen. Weiterhin werden die Angehörigen gebeten, den Grabschmuck bis zum 30. November persönlich zu entfernen. Sollte dies nicht passieren, werden die Mitarbeiter der Stadtwirtschaft eigenmächtig die Dekoration und die Pflanzen entsorgen, wird angekündigt. Einen Anspruch auf Schadensersatz gebe es nicht. „Die entstehenden Mehrkosten für die Entsorgung, behält sich die Stadt Eilenburg vor, Ihnen in Rechnung zu stellen“, heißt es weiterhin.

Der Schmuck auf dem Grab von Andreas Buschs Vater musste nun entfernt werden. Quelle: Yvonne Schmidt

Dass die liebevoll aufgestellten Pflanzengestecke und Kerzen nun entfernt werden müssen, können die Angehörigen nur schwer nachvollziehen. Was ist die Begründung hierfür? Im Amtsblatt Eilenburg heißt es: „Die Urnenreihengrabanlage [...] bietet optisch ein ansprechendes Bild. Damit dies so bleibt, bittet die Stadtverwaltung Eilenburg darum, keinen Grabschmuck auf den Platten abzulegen oder neben den Grabsteinen einzustecken beziehungsweise abzustellen.“ Geht es hier also nur um die Optik?

„Der Böhme hat ein Herz aus Stein“

Eine ältere Dame berichtet, dass sie seit Jahren das Grab ihres Mannes schmückt. „Mein Mann hat Mitte Dezember Geburtstag, da möchte ich eine Blume auf das Grab stellen“, erzählt sie. „Der Böhme hat ein Herz aus Stein.“ Gemeint ist Jörg Böhme aus der Stadtverwaltung Eilenburg – als Leiter des Friedhofswesens ist er für die Urnengemeinschaftsanlagen zuständig. Andreas Busch betont auch, dass er die Entscheidung Böhmes menschlich sehr hart empfindet. „Die Leute haben durch den Schmuck eine Art Bindung zum Grab“, erzählt er. Dass man darauf verzichten soll, um ein ansprechendes Bild der Anlage zu erhalten, könne er nicht verstehen.

Grabfelder: keine individuelle Gestaltung

Auf Anfrage der LVZ äußert sich André Becht aus der Stadtverwaltung zu den Vorwürfen. „Die Grabfelder sind nicht für eine individuelle Gestaltung vorgesehen“, erklärt er. „Das Problem gibt es eigentlich schon seit 15 Jahren. Der Grabschmuck wird eigentlich nur um den Ewigkeitssonntag oder an Geburtstagen geduldet.“ Die Pflege der Urnengrabstelle funktioniere ohne den Schmuck schneller und kostengünstiger.

An vergangenen Montagnachmittag sind noch viele der betroffenen Gräber auf dem Stadtfriedhof geschmückt. Schon bald soll ein Schild mit Hinweisen zur Nutzung an der Urnengrabstelle angebracht werden. Im nächsten Jahr wird die Urnengrabanlage zudem in nördliche Richtung erweitert. Die Kosten für die diesjährige Neugestaltung beliefen sich auf etwa 28 000 Euro.

