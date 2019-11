Eilenburger schwimmen 24 Stunden für einen guten Zweck

Eilenburg

Letztes Jahr mehr unter Wasser, in diesem Jahr schon zügig auf den Bahnen der Eilenburger Schwimmhalle unterwegs ist die kleine vierjährige Ronja. Gemeinsam mit ihrer Mutter ist sie unter den ersten 30 aktiven Schwimmern, die in den 60 Minuten nach dem Startschuss um 12 Uhr am Sonnabend zum 24-Stunden-Schwimmen das kühle Nass in der Eilenburger Schwimmhalle bevölkern. „Kurz nach ihrem dritten Geburtstag hat die Kleine das Seepferdchen abgelegt und nun schwimmt sie mit mir heute hier zum Benefiz-Schwimmen“, erklärt Mutter Doreen am Beckenrand, während dem Mädchen anzusehen ist, wie sie das Element Wasser genießt.

Für Organisator und Leiter des Bades, Michel Müller, steht in den 24 Stunden vor allem der Benefizgedanke im Vordergrund. „Bereits zum 12. Mal gibt es das Schwimmen für einen guten Zweck. Jeder Teilnehmer kann für die geschwommenen Bahnen je Bahn 5 Cent in das Spenden-Töpfchen geben. Am Ende werden Streckensieger-, Ausdauerpokale, der Pokal für den besten Schwimmverein und ein Pokal für den besten Nicht-Schwimmverein verliehen“ erklärt er am Samstag und hofft auf eine rege Teilnahme.

Ergebnisse 24-Stunden-Schwimmen Bester Schwimmverein: Wasserwacht 11.453 Bahnen das entspricht einer Länge von 287 Kilometern, Der Verein trat mit 64 Teilnehmern an. Bester Nicht-Schwimmverein: SV Lok Geräteturnen mit 6088 Bahnen, das entspricht einer Länge von 152 km. Der Verein trat mit 34 Sportlern an. Den Ausdauerpokal bekam der Verein TRI Sport Wurzen, hier nahmen 22 Schwimmer teil. Im Durchschnitt schwamm ein Teilnehmer 4,9 km . Frauen 1. Ines Jonak 922 Bahnen 2. Heike Schure 660 Bahnen 3. Jessica Engel 640 Bahnen Männer 1. Thomas Gloger 1600 Bahnen 2. Hannes Sommer 1400 Bahnen 3. Felix Liebscher 714 Bahnen An den Eilenburger Kinderfond gehen 1146,32 Euro Insgesamt wurden 905 Kilometer von 218 Teilnehmern geschwommen.

Eine Leinwand zeigt die neuesten Zwischenstände

Stetig aktualisiert Michel Müller auf einer großen Leinwand die geschwommenen Strecken, vergleicht die Vereine und zeigt Statistiken aus den vergangenen Jahren. Am Beckenrand achten viele fleißige Helfer auf Sicherheit. Auch Andreas Quitzsch und Jens Küstergehören dazu. Die Rettungsschwimmer von der Wasserwacht kontrollieren die Einhaltung des Reglements und zählen die Bahnen. 134 Bahnen erfasste seit dem Startschuss Andreas Quitzsch bei einer Schwimmerin und Jens Küster registrierte die 94. Bahn einer anderen Schwimmerin. „Bis 16 Uhr sitzen wir hier. Im Anschluss wollen wir selbst unsere Bahnen ziehen“, sind sich Männer einig. Als Schwimmziel haben sie sich 60 bis 90 Minuten gesetzt, das entspricht zirka 80 Bahnen.

Chance aufs Totenkopfabzeichen

Die Teilnehmer haben zudem die Möglichkeit, das Totenkopfabzeichen abzulegen. Die Spaßvariante gibt es in Bronze, Silber und Gold. Dafür müssen die Schwimmer Ausdauer zeigen – 60 Minuten für Bronze, 90 Minuten für Silber und den goldenen Totenkopf gibt es für 120 Minuten Ausdauerschwimmen.

Nach 24 Stunden steht am Sonntagmittag das Ergebnis fest: 218 Teilnehmer schaffen insgesamt 905 Kilometer. 1146,32 Euro gehen nun auf das Konto des Eilenburger Kinderfonds.

Von Anke Herold