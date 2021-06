Unter dem Motto „Nein zu Wegwerf-Plastik – ja zu Mehrweg“ fand am Wochenende der jährliche Umwelttag statt. Auch zwischen Bad Düben und Eilenburg gab es dazu zahlreiche Aktionen.

Adrian Jensen (vorn) und die Sportler des Vereins Kraft und Fitness Eilenburg halfen beim Müllsammeln am Kinder- und Jugendtreff JuSt in Eilenburg Ost fleißig mit. Quelle: Fotos: Steffen Brost