Eilenburger verkosten Bonbons: „Ja, das ist Henri. Wunderbar!“

Eilenburg

Ein größeres Kompliment hätte die 80-jährige Gerda Zeiß nicht machen können. Beim Lutschen einer Henri-Milchecke schloss sie die Augen und schwärmte: „Ja, das ist Henri, das schmeckt wunderbar.“

Der Zufall kocht mit

Wie es dazu kam, dass Vertreter von International Sweet Trading aus Köthen am Mittwoch im Klub der Eilenburger Volkssolidarität 80 älteren Eilenburgern mit den Milch-Ecken Kindheitserinnerungen präsentieren konnten, hat auch etwas. Denn hier kochte der Zufall kräftig mit.

So sah die Schachtel mit den Henri-Bonbons aus. Quelle: Wolfgang Sens

Der begann, als Sandra Ebel von der Köthener Firma bei einem Flohmarkt in Dessau auf eine alte Henri-Schachtel stieß. Die Idee, nach alten Henri-Rezepten zu suchen, wurde geboren. Der Beitrag, der daraufhin im Oktober in der LVZ erschien, gelangte über Umwege zu Siegbert Strietzel in Stuttgart. Der heute 80-Jährige hatte als 14-Jähriger bei Henri in Eilenburg „eine exzellente Ausbildung“ als Bonbonmacher genossen und hier bis 1960 gearbeitet. Etliche Rezepte kramte er für die Köthener Firma, die 2016 die Markenrechte der Henze-/Henri-Produkte erwarb, hervor. Sei Juli gibt es damit zumindest die Original Milch-Ecken, die auch der handwerklichen Tradition wegen nun in Polen produziert werden, wieder in Eilenburg (bei „nah und frisch“) zu kaufen.

Die zweite Probe fand das Okay

Melitta Reich, 96, ab 1967 bis zur Rente im Drei-Schicht-System bei Henri: „Wir hatten mit dem Westen Verträge. Die haben die Zutaten geliefert, wir die Bonbons für den Karneval.“ Quelle: Ilka Fischer

Die 96-jährige Melitta Reich, die die Bonbons früher eingewickelt hat, stieß dennoch auf eine kleine Veränderung. „Ich habe sie noch etwas eckiger in Erinnerung.“ Das bestätigte dann auch Thomas Fuchs, der in Köthen als Verkaufsleiter Ost fungiert. „Die alten Maschinen sind nicht mehr auffindbar, eine neue alte würde den Kostenrahmen sprengen.“ Die Ecken sind damit tatsächlich etwas weniger eckig. Auch die gute alte Henri-Büchse kommt leider nicht wieder, da auch sie die Bonbons zu teuer machen würde.

Marlies Lippert, 77, von 1966 bis 1973 bei Henri in der Wickelei: „Wir hatten ein Bonbon-Deputat und einen Henri-Kindergarten.“ Quelle: Wolfgang Sens

Verkosten von Prototypen

Thomas Fuchs und Sandra Ebel präsentierten am Mittwoch aber nicht nur die Geschichte und die Milchecken, sondern sie hatten auch selbst viele Fragen. Denn für sie sind die Erinnerungen der Eilenburger Gold wert. Und so ließen sie die Eilenburger gern die Prototypen von Erdbeermilch-Bonbons, Milchbiene und Milchhaselnuss-Krokant kosten.

Die 81-jährige Christa Knorr, die selbst bei Henri arbeitete, stellte da bei der Erdbeere sofort fest: „Das ist noch zu viel Zucker und zu wenig Füllung.“

Christa Knorr, 81, von 1955 bis 1967 bei Henri: „Henri war ein guter Arbeitgeber, auch wenn die Arbeit, die wir Frauen gemacht haben, heute nicht mal mehr Männer machen würden.“ Quelle: Wolfgang Sens

Riechendes Knickebein wird vermisst

Silvia Windisch (60), die dank ihrer bei Henri arbeitenden Tante mit Bonbons immer gut versorgt war, vermisst das Knickebein mit Eierlikör. „Wenn das bei Henri gekocht wurde, roch es danach auf dem ganzen Berg. Das müsste es wieder geben.“

Marianne Kunze, 76, acht Jahre in der Kocherei bei Henri: „Ich bin immer gern zur Arbeit bei Henri gegangen.“ Quelle: Ilka Fischer

Offensichtlich ist das bei den Köthenern schon angekommen, denn auch am Knickebein sind sie dran. Wie weit sie in den nächsten Monaten an das Original herankommen, auch das würden die Eilenburger natürlich gern testen. Und eine weitere Verkostung zu organisieren, dagegen hätte sicher auch die gute Seele der Volkssolidarität, Christel Krauthoff, nichts einzuwenden.

Von Ilka Fischer