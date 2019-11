Eilenburger züchten seit 125 Jahren Rassegeflügel

Sprotta-Siedlung

Dass Rassegeflügelzüchter heutzutage das 125-jährige Jubiläum ihres Vereins begehen können, hält Karl-Heinz Schleinitz nicht für selbstverständlich. Der 69-Jährige ist stellvertretender Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins Eilenburg und Umgebung, der an diesem Wochenende eben jenen Geburtstag feiern kann und zur Vereinsschau in den ehemaligen Baumarkt Sprotta-Siedlung einlädt.

Es wird nicht mehr so viel Geflügel gehalten wie früher

Für den Strellner, der seit 2002 im Verein ist, gibt es mehrere Gründe, warum solch ein Jubiläum mittlerweile etwas Besonderes ist. „Die Leute halten nicht mehr so viel Rassegeflügel wie noch vor Jahren, weil das eine Geldfrage ist. Früher haben sich gerade in den ländlichen Gegenden viele Menschen Hühner oder Tauben zur Eigenversorgung gehalten. Das ist jetzt anders. Eier kauft man halt im Supermarkt.“ Alles sei teurer geworden: Futter, Haltung, Stallanlagen, Tierarzt, Medikamente, Gutachten. „Hinzu kommt, dass jeder Züchter für die Bewertung bei den Ausstellungen Geld bezahlen muss. Da kommt ganz schön was zusammen.“ Allein in den letzten Wochen eines Jahres stehen mehrere Ausstellungen in der Region an, wie in Mockrehna, Eilenburg oder Krostitz und kurz vor dem Jahreswechsel noch in Taucha.

Verein sorgt sich um den Nachwuchs

So wie viele andere Vereine haben die Geflügel-Züchter Nachwuchssorgen. 35 Mitglieder zählt der Verein noch, zwei davon sind Jugendliche. Junge Nachrücker sind rar geworden, es klappt meist nur dort, wo Eltern oder Großeltern Kinder oder Enkel fürs Hobby noch begeistern können. So, wie es einst die Eltern von Karl-Heinz Schleinitz vermochten, ihre Begeisterung an die nächste Generation weiterzutragen. „Ich hab’ mich aber auch schon immer für die Natur interessiert“, so der Rentner, der nun wiederum seinerseits versucht, seine Enkel einzubeziehen.

Über 330 Tiere sind am Wochenende bei Vereinsschau dabei

39 Aussteller haben sich für diesen Sonnabend und Sonntag angemeldet, rund 330 Enten, Wachteln, Hühner, Zwerghühner und Co. sind in einer Vielzahl von Rassen und Farbenschlägen zu sehen. Beim Blick in die Vereinschronik zeigen Urkunden und Berichte vergangener Tage da noch ganz andere Zahlen auf. 1953, zum 60-jährigen Bestehen, gab es 153 Aussteller, Ende der 1920er-Jahre waren über 700 Tiere zu sehen. Selbst vor einigen Jahren noch weist die Statistik fast 500 Tiere aus.

Ausstellungen sind Höhepunkt eines Züchterjahres

Eines hat sich über all die Jahrzehnte aber nicht geändert: „Die Schauen sind für jeden Züchter der Höhepunkt eines Züchterjahres. Darauf arbeitet er ein ganzes Jahr hin“, sagt Karl-Heinz Schleinitz. Unmittelbar vor jeder Schau gibt es dann auch viel zu tun, damit Huhn oder Taube den kritischen Blicken der Jury standhalten, die unter anderem Kammblatt, Ohrenscheiben oder Federkleid bewertet. „Waschen, bürsten – das gehört alles dazu“, weiß der Züchter, dessen Federvieh sich in den letzten Jahren auch schon mit dem einen oder anderen „Ausgezeichnet“ schmücken konnte.

Nach den Ausstellungen fängt das neue Züchterjahr an

Über die Jahre hinweg hat sich gehalten, dass die jeweiligen Eilenburger Bürgermeister die Schirmherren der Veranstaltung sind. Das ist auch diesmal so. Und die letzte Ausstellung ist noch nicht mal vorbei, da haben Züchter wie der Strellner schon mit den Vorbereitungen fürs nächste Jahr angefangen. „Wir fangen im Dezember schon an, Bruteier zu sammeln. Weiter geht es mit Futter, Lichtprogramm, Wasser, Vitaminen, alles muss genau abgestimmt sein.

„In unserem Verein waren die italienischen Rassen lange Zeit am begehrtesten. Aber auch das ändert sich immer mal“, so Schleinitz. Seine Leidenschaft gilt den Vorwerk-Hühnern. Die braun-schwarz gefiederte Geflügelrasse nimmt er zu Ausstellungen auf Vereins- und Kreisebene mit. Neben der Farbgestaltung punktet die Rasse auch mit ihrem friedlichen Charakter, der sogar den Hähnen eigen ist. Aufgrund des dichten Untergefieders sind Vorwerkhühner zudem sehr robust und wetterhart und können zugleich sehr zutraulich werden.

Erhalt der Nutztierrassen ist Kulturgut

Das Hobby kostet nicht nur Geld sondern auch Zeit. Einfach mal in den Urlaub fahren, geht nicht. Es muss jemand da sein, der die Tiere rauslässt, sie füttert, ihnen frisches Wasser gibt. Tochter und Sohn packen mit an, die Enkel auch. Damit auch künftig Schleinitz’sche Hühner auf Ausstellungen zu sehen sind, wird der Strellner sein Hobby weiter ausüben. Der Erhalt alter Nutztierrassen sei schließlich auch eine Form des Erhaltes eines Kulturgutes. Trotz aller Skepsis und Nachteile, so ist er sicher, wird die Rassegeflügelzucht nicht einfach so aussterben. Schließlich bringen Diskussionen um Massentierhaltungen immer mehr Menschen dazu, in Richtung artgerechter Tierhaltung umzudenken. Der steigende Absatz bei Bioprodukten zeigt, dass viele Verbraucher bereit sind, für Tierprodukte aus artgerechten Haltungsformen mehr zu zahlen. Und auch dafür stehen die Rassegeflügelzüchter.

Vereinsschau: 16. und 17. November, Sprotta-Siedlung, ehemaliger Baumarkt, Paschwitzer Landstraße 49a; Öffnungszeiten Samstag 9 bis 17 Uhr, Sonntag 9 bis 14 Uhr

Von Kathrin Kabelitz