Eilenburgerin bekommt Bundesverdienstorden

Eilenburg/Dresden

Die Eilenburgerin Marina Lemke wird mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Am Sonnabend übergibt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer stellvertretend für Bundespräsident Frank Walter Steinmeier in der Sächsischen Staatskanzlei in Dresden die Auszeichnung an die 65-Jährige. Insgesamt werden 15 Bürgerinnen und Bürger aus Sachsen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise um das Gemeinwohl verdient gemacht haben.

Marina Lemke an ihrem Arbeitsplatz im Sachgebiet Denkmalschutz im Landratsamt. Quelle: Wolfgang Sens

2001 bekam Marina Lemke bereits den Mühlenpreis

In der offiziellen Begründung heißt es: Marina Lemke zeichnet sich durch ihr herausragendes ehrenamtliches Wirken im Bereich der Gleichstellungsarbeit in verschiedenen Funktionen und Gremien auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene aus. Sie ist seit 1991 im Sozialverband VdK Sachsen e.V. (Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Sachsens) tätig. Sie ist Gründungsmitglied und zählt zu den aktivsten und engagiertesten Mitgliedern des Verbandes. Aktuell vertritt sie den sächsischen Landesverband in der Bundesfrauenkonferenz. Als Behindertenbeauftragte informiert und berät sie den Landkreis Nordsachsen, gibt Impulse für die Fortentwicklung der Behindertenpolitik und vermittelt ihre Erfahrungen und Erkenntnisse. Marina Lemke ist auch eine geschätzte Partnerin und Ansprechpartnerin des sächsischen Sozialministeriums, des sächsischen Behindertenbeauftragten sowie der Sozialgerichtsbarkeit im Freistaat. 2001 wurde sie für ihr Engagement mit dem vom Landkreis Nordsachsen, Sparkasse Leipzig und LVZ ausgelobten Mühlenpreis geehrt.

Wegen Corona gibt es drei Ehrungen

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und um die gebotenen Abstandsregeln einhalten zu können, wird die Zeremonie in diesem Jahr an drei aufeinander folgenden Tagen stattfinden. Jeweils fünf Persönlichkeiten werden somit am Donnerstag, Freitag und Samstag geehrt. Die Zahl der Begleitpersonen musste auf maximal drei pro Ehrengast beschränkt werden. Ministerpräsident Michael Kretschmer betonte: „Auch wenn es in diesem Jahr etwas anders abläuft als in den Vorjahren, freue ich mich nicht weniger auf die Begegnungen. Es ist mir eine große Freude und Ehre, diejenigen Menschen zu würdigen, die sich in ganz besonderer und bemerkenswerter Weise für unsere Heimat und das Gemeinwohl engagiert haben und engagieren.“

Von LVZ