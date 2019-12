Eilenburgerin feiert 100. Geburtstag

Eilenburg

Irmgard Rüthnick macht so schnell keiner was vor. „Wer sind denn Sie, ich kenne Sie doch gar nicht?“, wird beispielsweise die Redakteurin der LVZ begrüßt. Denn obwohl die Seniorin, die am Dienstag ihren 100. Geburtstag im Caritas Altenpflegeheim in Eilenburg feierte, schlecht hört, ist sie geistig noch richtig fit. Schreiben Sie Ihre Fragen einfach auf, lautete ein Tipp. Gesagt, getan. Und was will man von einer 100-Jährigen wissen? – Natürlich, wie man das schafft. Irmgard Rüthnicks Antwort kam prompt, kurz und knapp: „Indem man nicht stirbt.“

Einzug ins Heim mit 98 Jahren

Erst seit zwei Jahren lebt Irmgard Rüthnick im Heim. Ihr Mann Paul verstarb inzwischen ebenso wie ihre Tochter, zu der sie nach der Wende von Doberan nach Sprotta-Siedlung zog. Ihr inzwischen ebenfalls schon 81 Jahre alter Schwiegersohn Erhard Naujoks besucht sie dort regelmäßig. Und irgendwie schließt sich für die Seniorin, der man die 100 keinesfalls ansieht, hier der Kreis. Denn früher hat sie als Sekretärin in einem Krankenhaus auch Altenpflegeheime betreut.

Von Ilka Fischer