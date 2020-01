Eilenburgerin genervt: Warum sind vier Lampen aus?

Eilenburg

Den Weg vorbei am toom-Baumarkt in Eilenburg Richtung Sprotta-Siedlung läuft Kerstin Riedel fast täglich, joggt hier ab und an. Bisher war es kein Problem, angesichts der Lampen entlang des Weges die Strecke auch in den dunklen Jahreszeiten in den Abendstunden zu nutzen. Seit einigen Monaten aber ist das anders. „Das geht jetzt schon fast ein Jahr, dass auf dem Abschnitt ab Parkplatz vier Lampen nicht mehr brennen“, sagt die Eilenburgerin. Angesichts der parallel und oberhalb des Weges verlaufenden Bundesstraße könnte man zwar meinen, dass Scheinwerfer der Autos genügend Licht verbreiten. „In dieser Höhe verlaufen die Leitplanken. Da kommt hier unten nichts an.“

„Was ist, wenn jemand bei Dunkelheit stürzt?“

Das spiele für sie auch keine Rolle. Für die Eilenburgerin ist die Frage der Beleuchtung eine der Sicherheit. „Was ist, wenn hier jemand stürzt?“, fragt sie. Längere Zeit versucht Kerstin Riedel schon, Licht ins Dunkel zu bringen. Sie führte Gespräche mit Stadt, Baumarkt-Vertretern, Stadtwerken. Immer in der Hoffnung, bei einer der Stellen ihr Problem so anbringen zu können, dass es gelöst wird. Aussagen und Verweise auf Zuständigkeiten hat sie in den letzten Wochen viele gehört. Mittlerweile habe sie jegliches Verständnis verloren. Was bleibt, ist Frust. Jeder schiebe es auf den anderen und gebracht habe all das gar nichts: Es bleibt dunkel.

Unklar, wer Eigentümer ist

Welche Eigentümer hier involviert sind, wem das Teilstück gehört, ist unklar. Der Stadt offenbar nicht, wie OBM Ralf Scheler (parteilos) sagt. Er habe das im Liegenschaftsamt prüfen lassen. Anders verhält es sich ab Unterführung Richtung Westen: „Dieser Weg gehört zur Stadt und diese Lampen sind in Betrieb.“ Auch die Nachfrage beim Grundstückseigentümer der anliegenden Flächen mit toom-Markt und künftigem Kaufland, der domicil GmbH, bringt keine Klärung. Man sei an einer Problemlösung interessiert, verweise aber wiederum an die Stadt.

Das Licht anknipsen jedenfalls können die Stadtwerke erst, wenn ein Auftrag vorliegt. Und den gibt es bis jetzt nicht.

Von Kathrin Kabelitz