Eilenburgerin in Betrugsfall vor Gericht

Eilenburg/Leipzig

Monika P. (Name geändert) aus Eilenburg soll 4000 Euro Strafe zahlen. Nach Auffassung des Amtsgerichtes Leipzig hatte sie Mitte des Jahres 2017 Baumaterial im Wert von etwa 11 200 Euro bei einem Unternehmen in Bayern bestellt, obgleich sie gewusst haben soll, dass die Firma Alpha (Name geändert), für die sie als selbstständige Buchhalterin gearbeitet und den Auftrag ausgelöst haben soll, nicht in der Lage gewesen sei, die Rechnung zu begleichen. Das Gericht verurteilte die 56-Jährige wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu je 25 Euro. Dabei berücksichtigte das Gericht, wie es hieß, das „besonders rücksichtslose Vorgehen“ und die Höhe des Schadens. Zudem ging der Leipziger Amtsrichter davon aus, dass Monika P. die bestellten und wohl auch gelieferten Baustoffe für ihren eigenen Gebrauch verwendete oder sie verkaufte.

Ungereimtheiten in den Akten

Gegen dieses Urteil ging die Eilenburgerin in Berufung. Die Berufungsverhandlung erfolgte nun vor der 9. Strafkammer des Landgerichtes Leipzig. Dem Schöffengericht stand der Vorsitzende Richter Klaus Kühlborn vor. Und der fragte zu Beginn der Verhandlung direkt nach, ob die Angeklagte Angaben zur Sache machen möchte. Monika P. wollte es und sie sah Erleichterung im Gesicht des Richters. „Die Angaben brauchen wir auch dringend“, betonte er. Zudem machte er deutlich, dass er nur schwer nachvollziehen könne, wie sein Kollege zu dem Urteil gekommen ist. Zu viele Ungereimtheiten seien ihm beim Studium der Akten aufgefallen. „Wir müssen also völlig von vorn anfangen und es wird Zeit brauchen, bis wir uns ein Bild gemacht haben, wie die Dinge zusammenhängen“, sagte Kühlborn.

2,7 Tonnen Baustoffe

Monika P. erklärte, offenbar wortgleich wie vor dem Amtsgericht, dass sie keine Bestellung ausgelöst, sondern lediglich eine Preisanfrage an das Baustoffunternehmen abgesendet habe. Sie habe zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr für das Unternehmen gearbeitet, in dessen Namen sie das Fax abschickte. „Es war nur eine Gefälligkeit von mir, weil ich einer Bitte nachkommen wollte“, sagte sie. Die Bitte stand auf einem Zettel, in deutscher Sprache geschrieben. Weil sie als selbstständige Buchhalterin zu diesem Zeitpunkt aus persönlichen Gründen nur sporadisch im Büro war, lief die Kommunikation nicht selten im Zettel-Stil. Sie habe dann das gemacht, was draufstand. Von einer Baumaterial-Bestellung war keine Rede, deshalb habe sie es auch nicht gemacht, obgleich es durchaus in ihrem Aufgabenbereich lag. Bitten um Preisangebote habe sie auch an mindestens zwei andere Lieferanten geschickt.

Viele Fragen offen

Für den Vorsitzenden Richter ergab sich eine ganze Reihe von Fragen. Eine war, was Monika P. mit den Baustoffen privat hätte machen wollen. Es handelte sich um insgesamt 2,7 Tonnen, darunter Fassadendämmung, Schweißbahnen für Dächer, aber auch über 800 Kilogramm Glasfasermatten. „Wie hätte sie die transportieren können“, fragte Kühlborn. Er erfuhr auch, dass die Waren teils direkt an die Baustellen geliefert wurden. Dies erschien ihm aber nicht relevant. Fakt sei, dass die Ware weg ist, aber nicht bezahlt wurde.

Der Richter stellte zudem dar, dass zum Zeitpunkt der ausgelösten Bestellung das Bauunternehmen Alpha durchaus Geld auf dem Firmenkonto hatte, also nicht vermögenslos war, wie eine Bankauskunft bestätigte. Unklar blieb auch, wer zum Zeitpunkt der angeblichen Bestellung Zugang zum Büro hatte. Das Büro in einer großen Lagerhalle in Taucha mit einem Telefonanschluss teilten sich damals zwei Bauunternehmen, Alpha und Beta waren beide im gleichen Segment tätig.

Firma wurde inzwischen verkauft

Alpha wurde 2017 verkauft. Der Geschäftsführer, ein heute 45-jähriger gebürtiger Rumäne ohne Deutschkenntnisse, sagte als Zeuge aus. Auf die Idee, die Firma Alpha zu gründen, sei ein Landsmann gekommen, der auch als Partner bei ihm einstieg. Der Partner habe sich dann um alles gekümmert, weil er die deutsche Sprache konnte und sich außerdem schon länger in Leipzig aufhielt. Das Geld für die Firmengründung, es handelte sich um eine GmbH, will er sich zusammengespart haben. Seit 2012 sei er in Deutschland, habe sich mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen. „Auch mein Partner hat Geld mitgebracht“, erklärte der Ex-Geschäftsführer. Das wollte ihm die Staatsanwaltschaft so nicht abnehmen. Während sich Monika P. „um den Papierkram“ zunächst bei Firma Alpha kümmerte, machte alles andere der rumänische Partner. Er bestellte, löste Aufträge aus, kümmerte sich um die Bezahlung. Bis Februar arbeitete Monika P. bei Firma Alpha, dann wechselten sie zu Beta. War also zum Zeitpunkt der „Bestellung“ offiziell nicht mehr für Alpha tätig.

„Alpha wurde schuldenfrei verkauft, vom Notar bestätigt“, teilte der ehemalige Geschäftsführer mit. Dubios ist in dem Zusammenhang, dass er nach dem Verkauf Deutschland verließ, zwischen Rumänien und jetzt Eilenburg pendelte. Mittlerweile ist er bei der Firma Beta – ein türkisches Familienunternehmen – angestellt, die ihren Sitz in Eilenburg hat.

Das Chaos ist eingetreten

Für Richter Kühlborn ist das erwartete „Chaos“ eingetreten. Es sei schwer nachzuvollziehen, wer wann welche Aufgaben erfüllte, wer Zugang zu Büros und Bankkonten hatte. Alles liege zudem mittlerweile zweieinhalb Jahre zurück.

Möglicherweise könne der Baustofflieferant zur Aufklärung beitragen. Der ist nun auch zum zweiten Termin in der kommenden Woche geladen. Den ersten hatte er versäumt und es mit einer angespannten Personalsituation in seinem Unternehmen begründet.

Von Diemo Wolf