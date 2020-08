Seit über einem Jahr leidet Monika Neumann Wächtler unter ausströmendem Qualm der Shisha-Bar neben ihrem Wohnhaus in Eilenburg. Die Rentnerin ist sauer, weil sie keine Hilfe von den Behörden bekommt. „Ich lasse mir mein Zuhause nicht kaputt machen“, schimpft sie und kündigt weitere Schritte an.

Am Dampf aus der Hookah Bar & Lounge in der Torgauer Straße in Eilenburg stört sich Nachbarin Monika Neumann-Wächtler. Das kleine Foto recht zeigt, dass es auch nachts qualmt und der Rauch nach oben steigt. Quelle: Nico Fliegner, privat