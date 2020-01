Eilenburgerin startet Aufruf: Pflanzt Bäume und Sträucher

Eilenburg

21 493. Die Zahl musste Uta Strenger erstmal sacken lassen. Die fünf Ziffern stehen für die Unterzeichner, die sich innerhalb weniger Monate an der von ihr im Februar initiierten Online-Petitionbeteiligt haben. Diese hatte die Eilenburgerin gestartet, weil sie die Bienen retten und für mehr Artenvielfalt kämpfen will. Die Aktion ist mittlerweile beendet. Doch die 52-Jährige macht weiter, hat nun den nächsten Aufruf in Sachen Klima- und Naturschutz für März gestartet: Baum und Strauch fürs Klima pflanzen.

2000 Unterschriften waren mal das Ziel

Ob es wieder solch ein Erfolg wird? Dabei war das Ziel zunächst bescheiden. Mit Hilfe von 2000 Unterstützern wollte Uta Strenger eine Petition im Sächsischen Landtag einreichen. Schon kurz nach dem Start schossen die Zahlen in die Höhe, was die Bienenschützerin veranlasste, die 40 000 für einen Volksantrag anzustreben. Die sorgsam gebundene Unterschriftensammlung hat Uta Strenger mittlerweile dem Petitionsausschuss im Sächsischen Landtag in Dresden übergeben. Auch wenn es nicht 40 000 geworden sind – die Eilenburgerin ist überzeugt, dass sie etwas erreicht hat. „Seitens des sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft liegt ein Handlungskonzept Insektenvielfalt in Sachsen im Rahmen des Biodiversitätsprogramms vor, welches in Zusammenarbeit mit Natur-, Landwirtschaftsverbänden und mir erstellt wurde. Da steht zu 90 Prozent drin, was ich gefordert habe. Ganz wichtig ist – das Konzept soll nun verbindlich umgesetzt werden.“

Konstruktive Gespräche mit Landwirten

Zu Beginn des Jahres hatte Uta Strenger zudem die Chance, dazu auf der Klausurtagung des Sächsischen Landesbauernverbandes zu sprechen. Für sie ein großer Erfolg: „Denn die Ansichten der Bauern sind andere als meine.“ Es seien konstruktive Gespräche gewesen, die aus ganz Sachsen kommenden Landwirte hätten zugehört, sachlich diskutiert. „Mein Eindruck ist, dass sie willig sind, sich für den Umwelt-, Natur- und Insektenschutz zu engagieren.“ Besonders gefreut habe sie sich, dass sich ein Landwirt bereit erklärt habe, auf seinen Flächen eine Streuobstwiese anzulegen und außerdem 25 Obstbäume an Feldrändern zu pflanzen. „Er schrieb mir, dass ein Hektar Streuobstwiese sich selbst überlassen wird. Dort können sich in der Blüte und im Herbst nach dem Obstabfall wieder viele Insekten tummeln.“ Zudem wolle er im Herbst fast 2 Hektar Baum- und Strauch-Streifen als Feldbegrenzungen anlegen. „Der Verband hat zum Konzept noch ein paar Änderungswünsche, die sie mir zuarbeiten wollen. Wir werden im Gespräch bleiben.“

Realität trübt den Optimismus der Bienenschützerin

Uta Strenger könnte also zufrieden sein. Doch die Realität trübt den Optimismus: „Manchmal glaube ich nicht mehr, dass ich was bewegen kann. Laubsauger und Laubpuster im Stadtpark, welche alles Insektenleben töten und Igel aus ihrem Winterquartier aufscheuchen. Knapp 200 Bäume, die auf unseren Friedhöfen gefällt wurden. Ich kann nicht glauben, dass all die Bäume wirklich kaputt sind. Wo sollen all die Vögel noch nisten? Der Stadtwald ist doch fast zur Hälfte ebenfalls durch Borkenkäfer und Trockenheit zerstört.“

Im März Bäume und Sträucher pflanzen

Es seien in diesem Jahr bereits unsagbar viele Bäume gefällt worden. Dagegen muss man etwas tun, sagt Uta Strenger. Sie hat den März zum Aktionsmonat erklärt und einen neuen Aufruf unter dem Hashtag „Baum und Strauch fürs Klima“ über Twitter und Facebook gestartet. „Keine Lust mehr auf die Ignoranz der Stadtverwaltungen. Wir können auch selbst handeln. Wer macht mit? Wer pflanzt mit mir einen Baum oder Strauch fürs Klima und den Artenschutz im März?“ Erste positive Reaktionen gab es und derzeit sei sie dabei, verschiedene Verbände und Organisationen zu bitten, die Aktion zu unterstützen.

Von Kathrin Kabelitz