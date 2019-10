Eilenburgs Amateurfilmer verleihen Oskar – das ist der Gewinner

Eilenburg

Der Gewinner des 20. Oskars der Eilenburger Amateurfilmtage (EILAF) steht fest: Peter Bruckners Film „Mit dem Wohnwagen Ost-Spanien“ erhielt in der Zuschauerwertung die meisten Punkte und damit den goldenen Oskar der Amateurfilmgemeinschaft ( AFG). Der Verein hatte am Sonntag zum 20. Jubiläum der EILAF ins Bürgerhaus Eilenburg geladen. Nach Grußworten des Oberbürgermeisters Ralf Scheler (parteilos) und Vorführung der „Retrospektive 1. bis 20. EILAF“ wurden die insgesamt zehn Wettbewerbsfilme in drei Blöcken gezeigt. Zwischen den Filmvorführungen diskutierten die Filmfreunde die eingereichten Filme.

Wirklich schöne Filme

„Es waren wirklich sehr schöne Filme dabei“, so die Vereinsvorsitzende Jutta Kowitz. „Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Tag.“ Das Publikum bewertete die Filme, die eine maximale Länge von 20 Minuten haben durften, nach verschiedenen Kriterien. Für die filmische Umsetzung, den Unterhaltungswert oder den Einsatz der Technik konnten Punkte vergeben werden. Während die Bewertungsbögen ausgewertet wurden, konnte die jüngste Produktion der Amateurfilmgemeinschaft „ Martin Luther in Eilenburg“ angeschaut werden.

Gerd Spindler von der AFG gab anschließend das Ergebnis der Publikumswertung bekannt. Er überreichte allen Teilnehmenden Urkunden und bedankte sich für die eingereichten Filme und die große Resonanz. „In allen zehn Fällen ist es gelungen, aus einer Idee etwas Handfestes zu machen“, so Spindler. Neben dem EILAF-Oskar wurde zum besonderen Anlass des Jubiläums ein Ehrenpokal an Dr. Karlheinz Bernert verliehen – für sein über 50-jähriges Engagement für die Filmgemeinschaft.

Nächster Schritt: Landesmeisterschaft

Für Gewinner Peter Bruckner war es übrigens der erste Wettbewerb überhaupt. Erst seit Januar ist er bei den Eilenburger Amateurfilmern dabei. „Ich filme aber schon seit über 15 Jahren“, erzählt er. Sein Film ist auf einer Urlaubsreise durch Spanien entstanden und hat das Publikum auf Anhieb am meisten überzeugt. Den zweiten Platz belegte der Film „Das Röberstift – zum Leben erweckt“ von Horst Müller. Auf den dritten Platz schaffte es Peter Paschkes Film „Ein Korallenriff in der Karibik“.

Für einige der gezeigten Filme geht es im November in die nächste Wettbewerbsrunde: am 3. November findet die sächsische Landesmeisterschaft der Filmamateure in Dresden statt.

Von Lilly Günthner