Eilenburgs Bibliothek eröffnet im Roten Hirsch

Um den Roten Hirsch ranken sich allerlei Geschichten. Als der Leichenzug des Schwedenkönigs Gustav Adolf II. am 26. November 1632 im Roten Hirsch in Eilenburg Station machte, geschah eine Ungeheuerlichkeit. Mehrere Fässchen Gold wurden gestohlen. Nun könne man, so die Geschichte weiter, darüber spekulieren, ob die Diebe Soldaten oder Eilenburger waren. Ein Passus in folgenden Mietverträgen jedenfalls sicherte beim Auffinden des Schatzes ein Viertel an den früheren Besitzer und ein Viertel an die Krone Schwedens zu. Sei es wie es sei, auch bei der zu Beginn dieses Jahrhunderts erfolgten umfassenden Sanierung des 1562 erbauten Gasthauses wurde nichts gefunden. Ob nachfolgende Wirte mal irgendwann nach dem Gold gegraben haben, ist nicht überliefert.

In den vergangenen Jahren jedenfalls fühlten sich die Wirte der Historie des Hauses verbunden. So auch Marcus und Jürgen Schneider, in deren Wirkungszeit sich Jahr für Jahr ein Phänomen wiederholte. Wie von Geisterhand bewegten sich aus unerklärlichen Gründen meist um den Geburtstag des Schwedenkönigs Gustav Adolf – am 19. Dezember – herum, zwei an der Wand des Eilenburger Gasthauses hängende Deko-Schwerter. Meist passierte das jeweils unbemerkt von der Öffentlichkeit, einmal gar bei vollem Gastbetrieb.

Äußerst mysteriös oder doch nur ein Gag? Jürgen Schneider, Vater des Hirsch-Betreibers Marcus Schneider, jedenfalls beteuerte stets: „Wir waren es nicht.“ Der Schwedenkönig und das Lokal – die Beziehung fällt auf den Dreißigjährigen Krieg zurück. Gustav Adolf war 1632 in der Schlacht bei Lützen gefallen und bei der Überführung nach Schweden eine Nacht im Eilenburger Gasthaus aufgebahrt gewesen. Er habe wohl immer seine schützende Hand über das Haus gehalten, halten die Wirtsleute an ihrer Überzeugung fest, dass das Ganze Sinn macht: „Ich glaube an den guten Geist von Gustav Adolf“, sagte Schneider damals.