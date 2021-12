Eilenburgs Birnenbrand „Köstliche Konferenz“ ist da

Eilenburg

Der HeinzelTropfen „Köstliche Konferenz“ ist ab sofort in Eilenburg zu haben. Das in einer Brennerei in Brandenburg aus Birnen der Region gewonnene hochprozentige Getränk wird beim Tabak Shop – Petra Luft, Leipziger Straße 59; bei der Foto-Express und Geschäftsdruckverlag GmbH, Dr.-Külz-Ring 33; bei Henschel Druck & Werbung, Bergstraße 78 sowie im Autohaus Damm, Weinbergstraße, verkauft.

Hergestellt in Brandenburg

Mitglieder des Eilenburger Tourismus- und Gewerbevereins #TGVeb hatten Anfang Oktober bei Pressen mit der „Köstlichen aus Charneux“ und der „Conference“ zwei leckere Birnensorten der Region gesammelt. Die „Conference“-Birne wurde 1895 in England als Züchtung vorgestellt, die „Köstliche von Charneux“ ist eine alte Birnensorte, die um 1800 in Charneux, heute in der belgischen Provinz Lüttich, entdeckt wurde. So erklärt sich auch gleich der köstliche Name des diesjährigen Brandes vom #TGVeb, er lautet „HeinzelTropfen Köstliche Konferenz“.

Christian Paul vom gleichnamigen Eilenburger Fahrrad-Geschäft transportierte 1020 Kilogramm Früchte anschließend in die Brennerei, wo die Birnen zunächst nachreiften und dann zu 123 Liter des guten Eilenburger „HeinzelTropfens“ verarbeitet wurden.

Mitglieder des TGV Eilenburg holen die Köstlichen aus Charneux und die Conference von den Bäumen. Quelle: privat

Erlös für einen guten Zweck

Der Erlös vom Verkauf des „HeinzelTropfens“ kommt den Projekten des Vereins zugute. Im vergangenen Jahr hatten der Verein und SL | Marketing & Management Schwibbögen für das Lesecafé im Roten Hirsch gespendet. Wer für das Lesecafé für weitere Schwibbögen spenden möchte, der ist dazu eingeladen, Holger Millemann freut sich über einen Anruf. Zudem sollte der kundige Eilenburger die Adventskalenderaktion der Stadt Eilenburg genau studieren, dort erfährt jeder so manches Schnäppchen.

Telefon: 0177 36 98 490; E-Mail: info@tgv-eilenburg.de; Internet: www.tgv-eilenburg.de

Von LVZ