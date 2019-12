Eilenburgs Bürgerhaus präsentiert 2020 Show, Lesungen und Kabarett

Eilenburg

Die Eilenburger Bürgerhaus-Saison 2019 ist vorbei – die nächste steht bevor. Schon jetzt können Leiter Ralph Weitzel und sein Team auf einen gut gefüllten Termin-Kalender blicken, der bei den ersten Daten wie Tatjana Meißner, Baumann & Clausen, Mark Benecke sowie The Firebirds Burlesque Show bereits ein „Ausverkauft“ aufweist.

Norwegen-Show am 5. Januar

Los geht es am 5. Januar um 16 Uhr mit einem Leinwanderlebnis der besonderen Art. Fotojournalist Roland Kock präsentiert live die atemberaubenden Landschaften Norwegens. „Das gibt Ärger“ heißt es am 11. Januar. Zu Gast ist die Kabarettistin Simone Solga, die seit den 2000er-Jahren auf Theaterbühnen und mit Solo-Programmen unterwegs ist.

Simone Solga – hier bei einem Auftritt in Leipzig – kommt 2020 ins Eilenburger Bürgerhaus. Quelle: André Kempner

Am 19. Januar präsentiert das Ballett- und Tanzstudio Katharina Freystein die Kinderrevue „Träume!Tanze!Lebe!“ Für den 30. Januar hat sich das Improtheater Stupid Lovers mit dem Programm „Bereit sein ist alles“ angesagt. Lesungen gibt es am 3. März mit Sylke Tannhäuser „Krimikulisse Leipzig“, am 23. April mit Axel Petermann „Die Diagramme des Todes“ und am 29. September mit dem letzten DDR-Innenminister Peter-Michael Diestel.

Volksmusik ist zu erleben am 16. März mit dem „Schäferstadl“ sowie am 28. September mit Oswald Sattler, der „Lieder der Berge“ präsentiert. Der Südtiroler Musiker und Landwirt war als zweiter Sänger und Gitarrist bei den Kastelruther Spatzen bekannt, bis er 1993 die Gruppe verließ und eine Solo-Karriere aufbaute.

Kabarett-Abende mit Sanftwut und Co.

Für heitere Abende dürften die Kabarett-Veranstaltungen sorgen. Geplant sind: 25. April Sanftwut „Lieber die Katze im Sack als nen Drachen im Bett“, 11. Oktober „5 Leipziger Kabaretts auf einer Bühne „fünf vor 5“, 27. November Mistcapala Musikkabarett „Wurst statt Käse“ sowie am 13. Dezember Lisa Fitz „Flüsterwitz“.

Lisa Fitz gastiert 2020 in Eilenburg. Quelle: Dominic Reichenbach

Am 2. Oktober präsentiert der russisch-deutsche Schriftsteller Wladimir Kaminer die Kaminer-Show 2020. Für den 25. September ist eine große Musical- und Operettengala geplant, für den 1. November die Show „Magie der Travestie“.

Wladimir Kaminer – hier bei einer Lesung in Borna – ist 2020 mit seiner Wladimir-Kaminer-Show in Eilenburg zu Gast. Quelle: Jens Paul Taubert

