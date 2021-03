Eilenburgs Bürgermeisterhaus wieder in kommunaler Hand

Eilenburg

Prachtvoll reiht es sich in das Villen-Ensemble Am Anger in Eilenburger ein – das Bürgermeisterhaus. Die repräsentative Immobilie am Stadtpark mit ihren Dachgauben, dem Balkon und einer Grünfläche im hinteren Bereich befindet sich nunmehr wieder im Eigentum der Stadt.

Fast schon still und heimlich ging der Rückerwerb über die Bühne – und zwar im Oktober vorigen Jahres als der Notartermin anstand, wie jetzt bekannt wurde. Zum 1. Januar hat die Stadt nun wieder vollumfänglich Zugriff auf das Haus, was selbst an den Stadträten mehr oder weniger vorbeiging. Dies war wohl letztlich auf die andauernde Corona-Lage zurückzuführen; in der Stadtverwaltung hatten schlichtweg viele andere Dinge Priorität.

Villa von historischer Bedeutung

Für den Stadtrat ist das Haus dabei nach wie vor von großer Bedeutung, was allein schon historisch bedingt ist. Schließlich wurde die Villa 1917 nach den Vorstellungen des damaligen Bürgermeisters Alfred Belian errichtet und vom Stadtältesten und Ehrenbürger Wilhelm Grune (1839 bis 1919) als Wohnsitz für den amtierenden Bürgermeister gestiftet. Als Bürgermeister-Wohnhaus dient sie aber schon lange nicht mehr. Zur Wendezeit war das Haus gar in einem schlechten Zustand, bis die Kreishandwerkerschaft Eilenburg ins Spiel kam. Diese übernahm 1996 über einen Erbpachtvertrag mit der Laufzeit von 90 Jahren das Haus, später dann – nach einem Zusammenschluss – gehörte es der Kreishandwerkerschaft Nordsachsen. Die geriet aber in finanzielle Schwierigkeiten und musste 2016 Insolvenz anmelden. Schulden für die Sanierung des Bürgermeisterhauses, dem Sitz der Organisation, drückten. Von aufgelaufenen 300 000 Euro war die Rede. Weiterhin mussten etwa 8000 Euro jährlich für die Erbpacht aufgebracht werden. Das war nicht mehr zu stemmen.

So viel kostete der Rückkauf

Das alles ist nunmehr Geschichte. Zu der auch gehört, dass sich der Stadtrat zuletzt gegen einen Verkauf positionierte. Zwischenzeitlich stand das Haus zur Versteigerung, dazu kam es aber nicht. Die Stadtverwaltung hat das Bürgermeisterhaus nunmehr für 180 000 Euro zurück erhalten, Grund und Boden gehörte ihr ohnehin. Und nun steht einmal mehr die Frage im Raum, was daraus werden soll?

So hatte bereits im vorigen Jahr der Stadtrat darauf gedrängt, Ideen für die künftige Nutzung zu sammeln. Ellen Häußler (FW) sagte im Sommer, es müsse ein Konzept erstellt werden, was aus dem Gebäude werden soll. „Es einfach so zu vermieten, finde ich nicht gut.“

Nutzung als Coworking-Space?

Ein Konzept gibt es zwar nicht, aber erste Vorstellungen, wie man die Immobilie nutzen könnte. „Es gibt die Idee, ein Coworking-Space daraus zu machen“, sagt Heiko Leihe, Leiter des Oberbürgermeisterbereiches in der Stadtverwaltung. Coworking ist eine Entwicklung im Bereich „neue Arbeitsformen“. Freiberufler, kleinere Startups oder digitale Nomaden arbeiten dabei in meist größeren, verhältnismäßig offenen Räumen und können auf diese Weise voneinander profitieren. In den Gemeinschaftsbüros nutzen sie die Arbeitsplätze und Infrastruktur wie Netzwerk, Drucker, Scanner, Fax, Telefon, Beamer oder auch Besprechungsräume gemeinsam, was wiederum kostengünstig für sie ist. Laut Leihe wolle sich hierfür auch der Tourismus- und Gewerbeverein der Stadt engagieren. Dieser soll federführend einen Antrag für ein Förderprogramm stellen, mit dessen Hilfe die Machbarkeit für ein Coworking-Space in der Anger-Villa untersucht werden soll. Bei dem Projekt geht einmal darum, ob die Stadt Eilenburg generell das Potenzial für Coworking-Space habe. Und zum anderen, ob die Idee im Bürgermeisterhaus umsetzbar ist. Allerdings würden auch andere Standorte in Eilenburg untersucht, so Leihe weiter. „Wir stehen hier noch am Anfang, arbeiten mit der Wirtschaftsförderung und dem Sozialdezernat im Landratsamt zusammen. Ende des Jahres werden wir mehr Klarheit haben.“

Das sagt der Stadtrat zu den Plänen

Im Stadtrat kommt die Idee gut an: „Es wäre toll, wenn wir hier in der Stadt so etwas hätten“, sagte Stadtrat Enrico Kunze (Bündnisgrüne). Und Uwe Hofmann (CDU) lobte die Verwaltung, dass „sie in diese Richtung denkt“.

Aktuell ist die Bürgermeister-Villa zu zwei Drittel vermietet. Hauptsächlich befinden sich Büros darin. Die Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft hat inzwischen die Verwaltung der Immobilie übernommen.

Coworking gibt es nicht nur in Großstädten Coworking bedeutet frei übersetzt im Grunde nichts weiter als „zusammen arbeiten“. Die ursprünglich im Silicon Valley entstandene Arbeitsform bezeichnet einen zeitlich flexiblen Arbeitsplatz, den sich mehrere Menschen teilen. Meistens gibt es diese Form des Zusammenarbeitens in größeren Städten wie Leipzig, wo es das Basislager Coworking (www.basislager.co) gibt.DieLeipziger Volkszeitung, die zur Madsack Mediengruppe gehört, ist hier Partner und als Investor im Projekt involviert. Sie stellt unter anderem die Büroräume zur Verfügung.Coworking gibt es aber inzwischen auch auf dem Land, so vielfach in Brandenburg. In Bad Belzig im Fläming wurde 2017 ein leerstehender Gutshof im 43-Seelen-Dorf Klein Glien in einen Coworking-Space mit Übernachtungsmöglichkeiten umgewandelt. Kreative arbeiten dort an ihren Projekten (https:/coconat-space.com/de/).

