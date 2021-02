Eilenburg

Für Vereine stellt der Lockdown eine besondere Herausforderung dar. Das Vereinsleben kann nicht wie gewohnt stattfinden, Treffen sind unmöglich, die Kommunikation ist schwierig. Trotzdem passiert hinter den Kulissen viel – so auch beim Burgverein in Eilenburg, der nach dem Lockdown einiges vor hat. Wir sprachen darüber mit der Vorsitzenden Steffi Schober (61).

Frau Schober, das Torhaus als Besucherinformationszentrum gibt es seit eineinhalb Jahren auf dem Burgberg. Wie war die Resonanz bisher?

Resonanzen sollte man nicht nur an Zahlen festmachen, sondern auch an einem Wohlgefühl. Das heißt nicht, dass wir, die Mitglieder des Burgvereins, mit den Besucherzahlen unzufrieden sind. Aber wir freuen uns besonders, wenn Gästen beim Betreten des Hauses ein Ah oder Oh über die Lippen kommt und sie lobende Worte für unser Engagement finden.

Was war trotz Pandemie im vorigen Jahr Ihr persönliches Highlight im Burgverein?

Für den Verein hat es mich gefreut, dass es uns spontan gelungen ist, uns zu einem Picknick oder einen Abend am Lagerfeuer zu treffen. Ein Highlight war im vergangenen Jahr der Tag des offenen Denkmals. Bei schönstem Spätsommerwetter riss der Besucherstrom auf dem Burgberg nicht ab. Gemeinsam mit der Betreiberin der Heinzelberge wurde dieser Tag zu einem interessanten, wissenswerten und kulinarischen Highlight.

Wie findet im Burgverein die Kommunikation statt, wenn man sich coronabedingt nicht treffen kann?

Kommunikation per Telefon und Mail ist kein Problem. Die Frage ist, ob dies zufriedenstellend ist. Da muss ich Ihnen antworten: Leider nein! Aber wir sind alle vernünftige Menschen, denen ein respektvolles Miteinander nicht nur im Verein wichtig ist. Also bleiben wir geduldig, optimistisch und hoffentlich gesund. Dies wünschen wir auch Ihnen und Ihren Lesern.

Woran arbeitet der Verein aktuell?

Unser Terminplan für 2021 ist bereits seit Oktober 2020 fertig. Fest eingeplant sind öffentliche Stammtische, die allseits beliebte Walpurgisnacht, kleine Veranstaltungen im Torhaus wie eine Theateraufführung, Ausstellungen im Sorbenturm sowie dessen Öffnung, der Tag des offenen Denkmals und vieles mehr. Sie sehen, es mangelt uns nicht an Plänen und Ideen. Aktuell kümmern sich die Mitglieder abwechselnd um das Burgberg-Informationszentrum. Täglich wird im Haus und auf dem Burgberggelände nach dem Rechten geschaut. Leider mussten wir mehrmals die Stadt kontaktieren, um Vandalismus am Sorbenturm zu melden. Es ist schade, dass wenige Besucher es nicht zu schätzen wissen, was hier gemeinschaftlich für die Öffentlichkeit geschaffen wurde.

Worauf können sich Besucher nach dem Ende des Lockdowns freuen?

Wir halten an unseren traditionellen Veranstaltungen fest. Wir haben aber weitere Ideen rund um das Torhaus. Lassen Sie sich überraschen!

Zur Person Steffi Schober ist 61 Jahre alt und arbeitet als Gymnasiallehrerin am Martin-Rinckart-Gymnasium in Eilenburg. Seit vielen Jahren lenkt sie als Vorsitzende des Eilenburger Burgvereins die Geschicke – ihr großes Hobby. Außerdem führt sie im Stadtrat die Fraktion von CDU/Bündnisgrüne und ist die erste Stellvertreterin des Oberbürgermeisters.

