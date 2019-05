Eilenburg

Die CDU in Eilenburg hat mit Verwunderung auf jüngste Äußerungen der Stadtverwaltung reagiert, wonach geplante Straßenbaumaßnahmen zunächst nicht und künftig nur noch auf Sparflamme beziehungsweise Priorität stattfinden könnten. Hintergrund war die vom Stadtrat beschlossene Abschaffung der Straßenbaubeiträge mit weniger Einnahmen zur Finanzierung als Folge.

„Nicht klagen, sondern handeln!“, fordert jetzt CDU-Stadtrat Hans Poltersdorf. „Ein Antrag zur Absetzung der Straßenausbaubeitragssatzung wurde von der Fraktion der CDU schon vor Jahren einmal gestellt und immer wieder in den kommunalpolitischen Mittelpunkt gerückt. Die Verwaltung hatte also genügend Zeit“, sich darauf vorzubereiten. „Das ist nicht erfolgt und zeugt von wenig Weitsicht.“

Das will die CDU

Stadtrat Hans Poltersdorf (CDU). Quelle: Frank Pfütze

Poltersdorf fordert nunmehr die Einführung eines Qualitäts- und Umweltmanagements. Einen entsprechenden Antrag habe die CDU-Fraktion ebenfalls vor Jahren gestellt. Dadurch könnten Prozesse und Abläufe innerhalb der Verwaltung optimiert werden. „Ich selbst war mehr als ein Jahrzehnt als Auditor zur Einhaltung und Umsetzung der Vorgaben des Systems in Verwaltungsebenen tätig und weiß, welches Potenzial, insbesondere auch im Ergebnis auf finanzielle Einsparungen, aufgezeigt werden kann und muss.“

Das Erheben von Straßenbaubeiträgen sei seiner Meinung zwar „eine komfortable Form der Geldbeschaffung für die Stadt. Das darf aber nicht zu Lasten der Grundstückseigentümer erfolgen“, konstatiert er. Andernfalls müssten die Mittel auch „im vollen Umfang für den Straßenbau eingesetzt werden“. Laut Poltersdorf sei dies „aber nicht erfolgt, wie aus der Begründung des OBM zum Erhalt dieser Satzung zu entnehmen“ war. Dies habe „zu einem Investitionsstau in der Straßenerhaltung nicht unwesentlich beigetragen“. Der CDU-Stadtrat gab weiter an, dass sich die Stadtverwaltung „perspektivisch auf das Wesentliche in Hinblick auf das Bewahren und Erhalten des Vorhandenen konzentrieren und nicht über ihre Verhältnisse hinaus planen“ sollte.

Straßenbaubeiträge abgeschafft

Der Eilenburger Stadtrat hatte die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge im April beschlossen. Das hat eine Lücke im Haushalt aufgerissen. Der Kommune fehlen dadurch allein für das Haushaltsjahr 2019/20 rund zwei Millionen Euro. Die Verwaltung verhängte deshalb eine Haushaltssperre für sämtliche Straßenbaumaßnahmen. Laut Stadtverwaltung müsste für künftige Straßenbauvorhaben dann eine Prioritätenliste erstellt werden, über die der Stadtrat entscheidet.

Von Nico Fliegner