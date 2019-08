Eilenburg

Ein zu DDR-Zeiten geführtes Ehrenbuch der Stadt Eilenburg ist nicht auffindbar. So fasst Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) die Recherchen im Rathaus zusammen. „Wir haben alle möglichen Stellen und Personen, die etwas wissen könnten, abgefragt.“ Die wahrscheinlichste Variante sei damit, dass dieses Buch unmittelbar nach der Wende vernichtet worden ist. Es sei denn, so schränkt er ein, es hat jemand der Mitarbeiter mit nach Hause genommen.

Ehrenbürger und Eintragung

Die Diskussion über das Ehrenbuch der Stadt war aufgeflammt, weil der Sprottaer Bernd Mensel mit Verweis auf seine Ehrenbürgerschaft in Eilenburg auf der Mai-Sitzung im Stadtrat Eilenburg das Wort haben wollte. Er wies in einer Kopie, die der LVZ vorliegt, nach, dass er am 29.September 1989 zwar nicht direkt die Ehrenbürgerschaft, aber zumindest eine „Urkunde, verbunden mit der Eintragung in das Ehrenbuch der Stadt“ am 29. September 1989 vom damaligen Rat der Stadt Eilenburg überreicht bekommen habe. Sie ist vom damaligen Bürgermeister Heinz Laugwitz unterzeichnet.

Nachfolger ist zunächst eine Art Gästebuch

Das aktuelle Ehrenbuch der Stadt beginnt mit dem 14. Juni 1997. „Am Anfang“, so Ralf Scheler, „wurde es als eine Art Gästebuch geführt.“ Damals hatte sich als erste die Alt-Eilenburgerin und später in Hamburg lebende Hella Rump eingetragen. Sie schrieb damals: „Der Eindruck meines Städtchens war positiv. Es ist wie ein Zauber, der sich vollzieht! Die Fassaden beginnen langsam zu leuchten. Die Brücken wachsen heran. Und meine Mulde riecht immer noch nach Heimat.“

Bis heute kamen gut weitere 20 Einträge dazu. Zuletzt trugen sich unter anderem Axel Bobbe, Betriebsleiter der Landestalsperrenverwaltung, in dessen Verantwortung der Bau des Hochwasserschutzes fiel, Hubertus Wacker als Oberbürgermeister außer Dienst und Wolfgang Beuche als Mitbegründer des Burgvereins ein.

Von Ilka Fischer