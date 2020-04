Eilenburgs Feuerwehr erweist verstorbenem Wehrleiter letzte Ehre

Eilenburg

Mit einer letzten Einsatzfahrt haben Eilenburgs Feuerwehrkameraden am Dienstagvormittag von ihrem ehemaligen Kommandanten Gunter Kneiß Abschied genommen. Der langjährige Stadtwehrleiter war am 5. April nach langer Krankheit im Alter von 63 Jahren gestorben. Am Dienstag wurde der Brandinspektor auf dem Stadtfriedhof im engsten Familienkreis beigesetzt.

Roy Kiesewetter, André Misch und Wehrleiter André Zimmermann (rechts), bei der Verabschiedung von Gunter Kneiß (Zweiter von rechts) 2017. Quelle: Heike Liesaus

Sirenenalarm am Vormittag

Gegen 10.30 Uhr ertönten in der Muldestadt die Sirenen. Vom Depot in der Bahnhofstraße setzten sich 12 Fahrzeuge mit 60 Kameraden Richtung Stadtfriedhof in Bewegung. An der Marktkreuzung bog der Konvoi mit Blaulicht und Signal Richtung Ost ab. André Zimmermann, der 2017 Kneiß als Wehrleiter nachfolgte, steuerte den Kommandowagen mit der Urne des Verstorbenen. Eine symbolische letzte Einsatzfahrt für den wegen seiner vielen Verdienste und großen Einsatzbereitschaft anerkannten und geschätzten Wehrleiter.

Wegen Corona-Pandemie sind Kameraden bei Trauerfeier nicht dabei

Den Kameraden war es nur auf diesem Weg möglich, ihrem Ehrenkommandanten die letzte Ehre zu erweisen. Wegen der Corona-Pandemie dürfen an Trauerfeiern derzeit nur 15 Personen teilnehmen. Nachdem die Urne am Friedhof angekommen war, fuhren die Kameraden zurück ins Depot. Seit 1972 war Gunter Kneiß Feuerwehrmitglied, übernahm 1994 die Stadtwehrleitung. Er wirkte unter anderem beim Bau des Feuerwehrdepots mit, ebenso bei der Zusammenführung der Stadtteil- und Ortsfeuerwehren, führte die Einsätze bei den Jahrhundertfluten.

