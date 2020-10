Eilenburgs Heinzelberge-Pächterin tischt gern mal auf

Seit Juli ist Marta Jaworska-Krüger neue Pächterin der Eilenburger Heinzelberge auf dem Burgberg. Die Pension hat sich seit ihrer Eröffnung 2016 zu einem wahren Geheimtipp entwickelt. Die Neue hält am Erfolgsrezept ihrer Vorgängerin Sabine Heilmann fest und will es weiter entwickeln.

So wie hier am Tag der Deutschen Einheit will Heinzelberge-Pächterin Marta Jaworska-Krüger das eine oder andere Mal Eilenburger und Gäste zum Verweilen einladen. Quelle: Anke Herold