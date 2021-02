Eilenburgs Kleingärten sind gefragt wie nie

Eilenburg

Die Kleingartenvereine in Eilenburg und Umgebung haben wieder mehr Zulauf. Darüber und über das Vereinsleben in der Corona-Pandemie sprachen wir mit Michael Götzke (69), Vorsitzender des Kleingartenverbandes der Gartenfreunde Eilenburg, zu dem 33 Kleingartenvereine mit 1880 Mitgliedern gehören.

Michael Götzke (69), Vorsitzender des Kleingartenverbands der Gartenfreunde Eilenburg. Quelle: Nico Fliegner

Herr Götzke, die Corona-Pandemie bremst jedes Vereinsleben aus. Können die Kleingärtner trotzdem aktiv sein?

Einen großen Vorteil haben Kleingärtner, sie dürfen in die Gärten gehen. Natürlich spüren die Kleingärtner die Auswirkungen der Corona-Pandemie. So konnten viele Versammlungen nicht durchgeführt werden, auch Weiterbildungsmaßnahmen nicht.

Das Corona-Jahr 2020 hat vielen Sparten einen Zulauf beschert. Wie wirkt dieser Trend in Eilenburg?

Die meisten Gartenanlagen konnten die Leerstände verringern und in einigen Anlagen sind keine Gärten mehr frei. Vor allem junge Leute sind an Gärten interessiert. Gärten, die nicht gepflegt oder stark verwildert sind, die keine Laube, keinen Strom- oder Wasseranschluss haben, sind nicht so gefragt. Auch Gärten in den Hochwassergebieten wie in den Kleingartenanlagen Sewastopol und Groitzscher Aue sind nicht so gefragt.

Wie ist die Situation derzeit in den Gartenlokalen?

Die Gaststätten in den Anlagen sind entsprechend der Coronaverordnung geschlossen. Ob diese sich mit Lieferdiensten behaupten, kann ich allerdings nicht sagen.

Wie findet im Kleingartenverband die Kommunikation statt, wenn man sich nicht treffen kann?

Für die Vorstände ist der Kleingartenverband immer zu erreichen, obwohl die Geschäftsstelle in der Puschkinstraße derzeit geschlossen ist. Wir sind jeden Dienstag vor Ort und arbeiten die laufenden Tätigkeiten ab, die ja trotzdem weiter laufen. Ansonsten gibt es eine Rufumleitung zum Home-Office und hier können entsprechende Termine zum persönlichen Gespräch vereinbart werden.

Wird es in diesem Jahr wieder einen Kleingartenwettbewerb geben oder fällt der coronabedingt aus?

Wir sind gerade dabei, die Begehungen zur Bestätigung der Gemeinnützigkeit vorzubereiten, ebenso die Kriterien zum Kleingartenwettbewerb des Landratsamtes, der auch dieses Jahr durchgeführt werden soll.

Wann starten die Kleingärtner wieder in die Saison?

Sobald es das Wetter ermöglicht, sind die Kleingärtner in den Parzellen anzutreffen. Es muss ja so vieles vorbereitet werden, damit das Gartenjahr 2021 ein erfolgreiches Gartenjahr wird.

