Eilenburgs Klinik hat einen Neuen im Team – einen innovativen Monitor

Eilenburg

Seit Anfang März ist der Infinity M540 „der Neue“ im Team um Dr. Lutz Badura, Chefarzt der Anästhesiologie und Intensivmedizin in der Klinik Eilenburg. Der innovative Monitor der Firma Dräger überwacht alle Vitaldaten der Patientinnen und Patienten lückenlos und in Echtzeit – vom OP über den Aufwachraum hin zur Intensivstation.

Das neue Gerät erfasst Beatmungsdaten und misst Hirnströme

Das Gerät ermöglicht das sogenannte erweiterte hämodynamische Monitoring. „Neben Blutdruck, Puls, Atmung und Körpertemperatur können wir Beatmungsdaten und Hirnströme messen“, erklärt der Chefarzt. Letztere Daten seien zwar nicht so umfangreich wie die Ergebnisse eines EEG. „Für unseren Fachbereich und im Speziellen die Narkoseüberwachung ist das aber ausreichend und sehr hilfreich – vor allem, weil wir den Monitor sowohl am Bett auf der Intensivstation als auch kabellos mobil während des Patiententransports nutzen können.“ Bisher, so Lutz Badura, „hatten wir in OP und ITS zwei verschiedene Gerätesysteme. Das hatte zur Folge, dass die Patienten beim Transport vom OP zur ITS immer erst ,entkabelt’ werden mussten. Das war zum einen etwas aufwendig und zum anderen eine nur bedingt lückenlose Überwachung, weil es beim Abstecken vom einen System hin zum Anstecken am anderen System eine kurze Dokumentationspause gab.“

System zählt zu den modernsten Patientenüberwachungs-Systemen

Vor seiner Anschaffung, wurde das Dräger-System auf Herz und Nieren geprüft. „Es war uns wichtig, dass die neue Anlage wirklich zu uns passt und unsere Anforderungen erfüllt. Deshalb haben wir uns innerhalb einer mehrwöchigen Testphase schon vorab mit dem Handling und den Funktionen vertraut gemacht.“

Die neue Anlage besteht aus einem Monitor im Dienstzimmer der Anästhesiologie sowie aus sieben mobilen Monitoren für die Intensivbetten. Es zählt zu den modernsten Patientenüberwachungssystemen auf dem Markt.

Von LVZ