Eilenburg

Sieben Jahre lang gab die Glocke der Eilenburger Marienkirche keinen Ton mehr von sich. Aus Sicherheitsgründen konnte sie nicht mehr geläutet werden. Seit Sonntag Kantate ist dies wieder anders. Punkt 15 Uhr erklang erst die eine, dann die zweite, schließlich beide Glocken zusammen. Mit einem festlichen Gottesdienst wurden die reparierte, im Durchmesser 1,24 Meter große und die zweite, die knapp einen Meter große neu gegossene Glocke mit einem Glockenfest geweiht. Rinckart-Kantorei und Popchor führten dazu unter Leitung von Lena Ruddies Reimund Hess’ Messe des Friedens auf.

Glocken sind seit rund zwei Wochen in der Muldestadt

Seit 6. Mai sind die beiden Klangkörper in der Muldestadt. In den vergangenen Tagen wurden sie im Glockenstuhl montiert, die Mauerlücke im Turm wurde wieder geschlossen. Die Glocken rufen, zum Gebet, zu den Gottesdiensten, zu Gott. Pfarrerin Edelgard Richter freute sich über das volle Gotteshaus an diesem sonnigen Nachmittag. „Eine neue Glocke und eine reparierte wieder nutzbare sind etwas ganz besonderes, zumal sie so lange schweigen musste“, so die Pfarrerin. „Eine ganz neue ist dabei. Das ist etwas wirklich einmaliges, viele Menschen erleben so etwas nie, denn gute Glocken werden Hunderte von Jahren alt.“ Möglich war all das nur dank vieler Spenden.

Orgelweihe in der Marienkirche Eilenburg Quelle: Kathrin Kabelitz

Dank an die vielen Spender

Mathias Imbusch, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Torgau-Delitzsch, dankte den Spendern, der Kirchgemeinde, im besonderen dem Baubeauftragten Hans-Jürgen Stock und dem Gemeindekirchenrat mit seiner Vorsitzenden Inez Laaser. Den Menschen im Gotteshaus gab er mit auf den Weg: „Hören Sie aufmerksam auf Ihre Glocken.“ Auch Eilenburgs katholischer Pfarrer Ulrich Schade wandte sich an die vielen Menschen im Gotteshaus: „Mögen uns die Glocken daran erinnern, dass wir sie hören, dass wir sie verstehen, dass wir ihnen folgen.“

Die Marienkirche in Eilenburg Quelle: Kathrin Kabelitz

Von Kathrin Kabelitz